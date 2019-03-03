الجزائر تتأهب لإغلاق باب الترشح في الانتخابات الرئاسية، وليفربول يسعى إلى استعادة صدارة الدوري الإنجليزي

Quote Message: يكتم الجزائريون أنفاسهم الأحد، قبل ساعات من إغلاق باب قبول الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها الشهر المقبل، في الوقت الذي تؤكد فيه كلّ المؤشرات استمرار الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في السباق الانتخابي. وأعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، السبت، إنهاء بوتفليقة مهام مدير حملته، عبد المالك سلال، وتعيين وزير النقل، عبد الغني زعلان، خلفا له. وبعد ساعات قليلة، نشر موقع صحيفة "المجاهد" الحكومية إعلان ممتلكات بوتفليقة، في خطوة إلزامية، حسب القانون الانتخابي. وذكّر بيان للمجلس الدستوري بالمادة ١٣٩ من القانون الانتخابي التي تنص على أن "التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية يأتي بعد إيداع طلب تسجيل" لدى المجلس، في إشارة إلى أن القانون لا يفرض حضور المرشح شخصيا. وشنت صحيفة "المجاهد" هجوما حادا على المعارضة، إذ كتبت في افتتاحية عددها الصادر الأحد تقول "إن أولئك الذين يشترطون، دون أدنى أخلاق، سحب ترشيح رئيس الجمهورية ليترشحوا لن يخيب أملهم فحسب". ودعت أحزاب وشخصيات معارضة ما سمتها بـ"مؤسسة الدولة العصبية"، في إشارة للجيش، إلى حماية الجزائريين في الدفاع عن حقوقهم والاستجابة بشكل مسؤول لمطالبهم. ورفض بيان، تلاه زعيم جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، "الالتفاف على مطالب الشعب". وأعلن حزب العمال مقاطعته العملية الانتخابية، فيما لا يستبعد معظم أحزاب المعارضة اتخاذ الموقف ذاته خلال الساعات القليلة القادمة. وانتقلت أزمة العهدة الخامسة إلى منتدى رؤساء المؤسسات، الذي يتزعمه علي حداد، المقرب من مستشار الرئيس وشقيقه، سعيد بوتفليقة، إذ أعلن عدد من كبار رجال الأعمال السبت، تجميد عضويتهم من أكبر تجمع لرجال الأعمال في البلاد. from بسام بونني – مراسل بي بي سي لشؤون شمال إفريقيا

يكتم الجزائريون أنفاسهم الأحد، قبل ساعات من إغلاق باب قبول الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها الشهر المقبل، في الوقت الذي تؤكد فيه كلّ المؤشرات استمرار الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في السباق الانتخابي. وأعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، السبت، إنهاء بوتفليقة مهام مدير حملته، عبد المالك سلال، وتعيين وزير النقل، عبد الغني زعلان، خلفا له. وبعد ساعات قليلة، نشر موقع صحيفة "المجاهد" الحكومية إعلان ممتلكات بوتفليقة، في خطوة إلزامية، حسب القانون الانتخابي. وذكّر بيان للمجلس الدستوري بالمادة ١٣٩ من القانون الانتخابي التي تنص على أن "التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية يأتي بعد إيداع طلب تسجيل" لدى المجلس، في إشارة إلى أن القانون لا يفرض حضور المرشح شخصيا. وشنت صحيفة "المجاهد" هجوما حادا على المعارضة، إذ كتبت في افتتاحية عددها الصادر الأحد تقول "إن أولئك الذين يشترطون، دون أدنى أخلاق، سحب ترشيح رئيس الجمهورية ليترشحوا لن يخيب أملهم فحسب". ودعت أحزاب وشخصيات معارضة ما سمتها بـ"مؤسسة الدولة العصبية"، في إشارة للجيش، إلى حماية الجزائريين في الدفاع عن حقوقهم والاستجابة بشكل مسؤول لمطالبهم. ورفض بيان، تلاه زعيم جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، "الالتفاف على مطالب الشعب". وأعلن حزب العمال مقاطعته العملية الانتخابية، فيما لا يستبعد معظم أحزاب المعارضة اتخاذ الموقف ذاته خلال الساعات القليلة القادمة. وانتقلت أزمة العهدة الخامسة إلى منتدى رؤساء المؤسسات، الذي يتزعمه علي حداد، المقرب من مستشار الرئيس وشقيقه، سعيد بوتفليقة، إذ أعلن عدد من كبار رجال الأعمال السبت، تجميد عضويتهم من أكبر تجمع لرجال الأعمال في البلاد.