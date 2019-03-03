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الجزائر تتأهب لإغلاق باب الترشح في الانتخابات الرئاسية، وليفربول يسعى إلى استعادة صدارة الدوري الإنجليزي

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ملخص

  1. الجزائر تتأهب لإغلاق باب الترشح في الانتخابات الرئاسية
  2. ناشطون سوريون يقولون إن هيئة تحرير الشام أعدمت 10 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية
  3. ليفربول يسعى إلى استعادة صدارة الدوري الإنجليزي

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  1. الجزائر في مواجهة "يوم عصيب"

    Quote Message: يكتم الجزائريون أنفاسهم الأحد، قبل ساعات من إغلاق باب قبول الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها الشهر المقبل، في الوقت الذي تؤكد فيه كلّ المؤشرات استمرار الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في السباق الانتخابي. وأعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، السبت، إنهاء بوتفليقة مهام مدير حملته، عبد المالك سلال، وتعيين وزير النقل، عبد الغني زعلان، خلفا له. وبعد ساعات قليلة، نشر موقع صحيفة "المجاهد" الحكومية إعلان ممتلكات بوتفليقة، في خطوة إلزامية، حسب القانون الانتخابي. وذكّر بيان للمجلس الدستوري بالمادة ١٣٩ من القانون الانتخابي التي تنص على أن "التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية يأتي بعد إيداع طلب تسجيل" لدى المجلس، في إشارة إلى أن القانون لا يفرض حضور المرشح شخصيا. وشنت صحيفة "المجاهد" هجوما حادا على المعارضة، إذ كتبت في افتتاحية عددها الصادر الأحد تقول "إن أولئك الذين يشترطون، دون أدنى أخلاق، سحب ترشيح رئيس الجمهورية ليترشحوا لن يخيب أملهم فحسب". ودعت أحزاب وشخصيات معارضة ما سمتها بـ"مؤسسة الدولة العصبية"، في إشارة للجيش، إلى حماية الجزائريين في الدفاع عن حقوقهم والاستجابة بشكل مسؤول لمطالبهم. ورفض بيان، تلاه زعيم جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، "الالتفاف على مطالب الشعب". وأعلن حزب العمال مقاطعته العملية الانتخابية، فيما لا يستبعد معظم أحزاب المعارضة اتخاذ الموقف ذاته خلال الساعات القليلة القادمة. وانتقلت أزمة العهدة الخامسة إلى منتدى رؤساء المؤسسات، الذي يتزعمه علي حداد، المقرب من مستشار الرئيس وشقيقه، سعيد بوتفليقة، إذ أعلن عدد من كبار رجال الأعمال السبت، تجميد عضويتهم من أكبر تجمع لرجال الأعمال في البلاد. from بسام بونني – مراسل بي بي سي لشؤون شمال إفريقيا
    بسام بونني – مراسل بي بي سي لشؤون شمال إفريقيا

  2. مظاهرات السودان: الصادق المهدي يدعو البشير للتنحي

    قال حزب الأمة السوداني المعارض في بيان يوم أمس إن الصادق المهدي زعيم الحزب دعا الرئيس السوداني عمر البشير للتنحي وإبداء الاستعداد للقاء ممثلي المعارضة "للاتفاق على تفاصيل العبور نحو النظام الجديد".

    ودعا البيان البشير أيضا إلى إنهاء حكم الطوارئ والتعذيب وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

    ويشهد السودان منذ ديسمبر/ كانون الأول مظاهرات تظالب بسقوط حكم البشير الذي أعلن

    الصادق المهدي
    Copyright: Getty Images
    Image caption: الصادق المهدي

  3. هل يستعيد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي؟

    يحل فريق ليفربول ضيفا على جاره اللدود إيفرتون في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

    ويسعى لاعبو ليفربول إلى الفوز باللقاء لاستعادة المركز الأول في البطولة الإنجليزية، والتي يتصدرها بشكل مؤقت مانشستر سيتي عقب فوزه أمس على بورنموث بهدف دون رد.

    كذلك تتطلع جماهير الفريق الأحمر إلى الفوز على غريمها، إيفرتون، في اللقاء الذي يمثل القمة الكروية في مدينة ليفربول.

    وفي إطار البطولة نفسها يواجه تشيلسي فولهام.

    لاعبو ليفربول
    Copyright: Getty Images
    Image caption: يسعى لاعبو ليفربول إلى الفوز باللقاء لاستعادة المركز الأول

  4. كوريا الجنوبية تؤكد أن المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة ستنتهي

    أكدت كوريا الجنوبية أن المناورات العسكرية السنوية واسعة النطاق التي تجريها مع الولايات المتحدة ستنتهي.

    ولطالما شكلت تلك المناورات مصدرا للتوتر مع كوريا الشمالية التي تتهم خصومها بالتحضير لغزوها.

    وستحل تدريبات أصغر حجما محل المناورات. ويقول مراقبون إن هذه الخطوة هي تنازل كبير من جانب الولايات المتحدة وتهدف إلى تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.

    وتأتي هذه التطورات على الرغم من فشل قمة الأسبوع الماضي بين الرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

    جندي من كوريا الشمالية يشارك في مناورات سابقة
    Copyright: Getty Images
    Image caption: لطالما شكلت تلك المناورات مصدرا للتوتر مع كوريا الشمالية التي تتهم خصومها بالتحضير لغزوها

  5. ناشطون سوريون: هيئة تحرير الشام تُعدم 10 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية

    قال ناشطون سوريون إن هيئة تحرير الشام التي تسيطر على محافظة إدلب السورية السبت أعدمت عشرة أشخاص أكدت انتماءهم الى تنظيم الدولة الاسلامية.

    وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الإعدامات جاءت ردا على اعتداء استهدف مطعما في مدينة إدلب يوم الخميس الماضي

  6. الجزائر تتأهب لإغلاق باب الترشح في الانتخابات الرئاسية

    نشرت قوات الأمن الجزائري تعزيزات أمام مبنى المجلس الدستوري وفي الشوارع المحيطة، قبيل ساعات من إغلاق باب إيداع الترشحات لانتخابات الرئاسة المقررة في الشهر المقبل.

    وتشهد الجزائر تظاهرات منددة بالعهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي لم يقدم بعد أوراق ترشحه في السباق الرئاسي.

    ولم يعد بوتفليقة من سويسرا، حيث يجري منذ الأحد الماضي فحوصا طبية دورية وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية.

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