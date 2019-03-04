مظاهرات الجزائر: تجدد الاحتجاجات الرافضة للعهدة الخامسة لبوتفليقة، و23 قتيلا جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما الأمريكية

تجددت الاحتجاجات في عدد من الجامعات الجزائرية للتعبير عن رفض العهدة الخامسة والتعهدات التي أطلقها الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة بثها، ليلة الأحد، التلفزيون الرسمي.

وانضم تلاميذ معاهد ثانوية للاحتجاجات.

والتزم بوتفليقة، في حال فوزه بانتخابات الشهر المقبل، بعقد ندوة وطنية شاملة لتحديد الإصلاحات الضرورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يترشح فيها وإعداد دستور جديد للبلاد.

لكنّ عدة مناطق في الجزائر شهدت احتجاجات ليلية رافضة لفحوى الرسالة.