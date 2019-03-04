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مظاهرات الجزائر: تجدد الاحتجاجات الرافضة للعهدة الخامسة لبوتفليقة، و23 قتيلا جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما الأمريكية
ملخص
- السلطات المصرية تفرج عن المصور الصحفي "شوكان"
- 23 قتيلا جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما الأمريكية
- الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل فلسطينيين نفذا محاولة دهس
- مظاهرات الجزائر: تجدد الاحتجاجات الرافضة للعهدة الخامسة لبوتفليقة
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مظاهرات الجزائر: تجدد الاحتجاجات الرافضة للعهدة الخامسة لبوتفليقة
تجددت الاحتجاجات في عدد من الجامعات الجزائرية للتعبير عن رفض العهدة الخامسة والتعهدات التي أطلقها الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة بثها، ليلة الأحد، التلفزيون الرسمي.
وانضم تلاميذ معاهد ثانوية للاحتجاجات.
والتزم بوتفليقة، في حال فوزه بانتخابات الشهر المقبل، بعقد ندوة وطنية شاملة لتحديد الإصلاحات الضرورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يترشح فيها وإعداد دستور جديد للبلاد.
لكنّ عدة مناطق في الجزائر شهدت احتجاجات ليلية رافضة لفحوى الرسالة.
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل فلسطينيين نفذا محاولة دهس
قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل اثنين من بين ثلاثة فلسطينيين نفذوا محاولة دهس مجموعة من الجنود في كفر نعمة بالضفة الغربية المحتلة، بينما أصيب الثالث بجروح.
وقال بيان للجيش إن جنديين أصيبا في الهجوم، أحدهما في حالة حرجة.
وقال الجيش إن الهجوم وقع عندما أوقف جنود سيارة الفلسطينيين على جانب الطريق على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال غربي مدينة رام الله.
السلطات المصرية تفرج عن المصور الصحفي "شوكان"
أفرجت السلطات المصرية عن المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ"شوكان" عقب انتهاء فترات العقوبة المقررة عليه في قضية تتصل بفض اعتصام لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.
وقال والد شوكان لبي بي سي إن ابنه أطلق سراحه من قسم شرطة الهرم اليوم الاثنين.
وكانت عقوبة شوكان المقررة بخمس سنوات قد انتهت في آب/ أغسطس الماضي غير أنه لم يتمكن من دفع تعويضات مقررة ضده ضمن الحكم فأضيفت عقوبة ستة أشهر حبس ضده، انتهت في 16 شباط/ فبراير الماضي.
وكان شوكان حصد وهو في محبسه جائزة اليونسكو الدولية لحرية الصحافة لعام 2018.
ويواجه شوكان عقب خروجه من السجن عقوبات لاحقة أخرى تتمثل في وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات مقبلة، وحرمان من إدارة أمواله.
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين تهم تنظيم تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، من شأنه أن يعرض السلم والأمن العام للخطر.
من هو المصور شوكان الذي كرم وهو خلف القضبان؟
23 قتيلا جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما الأمريكية
قتل 23 شخصا على الأقل جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما الأمريكية
وأعلن حاكم ألاباما، كاي أيفي، حالة الطوارئ في الولاية.
وضرب الإعصار ولاية جورجيا أيضا وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من الاشخاص في الولايتين.
وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر قائلا إن الأعاصير كانت عنيفة وإن مزيدا منها متوقع داعيا الناس إلى الحيطة.