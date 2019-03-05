مظاهرات الجزائر: تجدد الاحتجاجات الطلابية، وتحية الوطن إلزامية على متن الخطوط الجوية الهندية

مظاهرات الجزائر: تجدد الاحتجاجات الطلابية ومحامون يضربون عن العمل
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مظاهرات الجزائر: تجدد الاحتجاجات الطلابية ومحامون يضربون عن العمل
شهدت مدن جزائرية عدة تجدد احتجاجات طلاب الجامعات الرافضين للعهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وعمد المحتجون إلى النزول مباشرة إلى الشارع، من دون الالتحاق بمؤسساتهم، حيث تحاصرهم قوات الأمن وتمنعهم من مغادرة الحرم الجامعي.
كذلك علق المحامون في مدن بجاية وقسنطينة وعنابة نشاطهم وأعلنوا مقاطعتهم لجميع الدوائر القضائية إلى أجل غير مسمى.
ويندد المتظاهرون بترشح بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية في الشهر المقبل.
تحية الوطن إلزامية على متن الخطوط الجوية الهندية
أبلغت الخطوط الجوية الهندي موظفيها بأن عليهم إنهاء كل إشعار يتم
بثه على متن الطائرات بعبارة "يحيا الوطن".
ونص البيان التوضيحي الذي وجهته الشركة لموظفيها على أن عليهم ترديد
العبارة التي تمجد الوطن بعد لحظة صمت قصيرة و"بنبرة حماسية".
وقد أثار قرار الشركة الكثير من الجدل في البلاد خاصة عبر مواقع
التواصل الاجتماعي، حيث شكك البعض في كون هذه النزعة الوطنية هي ما يجب التركيز
عليه من قبل إدارة الخطوط الجوية الهندية التي تعاني من الكثير من المصاعب.
نتنياهو يطلق حملته الانتخابية
أطلق رئيس
الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحملة الانتخابية لحزب الليكود الذي يتزعمه،
استعدادا للانتخابات التشريعية في الشهر المقبل.
ولم يتطرق
نتنياهو إلى تهم الفساد التي يواجهها، لكنه وجه انتقادات كبيرة لخصمه الرئيسي، رئيس الأركان
السابق بيني غانتز، الذي يقود تحالفا ضد الليكود.
وتعهد نتنياهو،
في الخطاب الذي أدلى به بالقرب من تل أبيب، بعدم إخلاء أي مستوطنة يهودية.
إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة تسعة ملايين دولار
قضت محكمة يابانية في العاصمة طوكيو، الثلاثاء، بإطلاق سراح كارلوس
غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان لصناعة السيارات، مقابل كفالة تبلغ قيمتها ما
يقارب تسعة ملايين دولار أمريكي.
ويواجه غصن اتهامات بارتكاب مخالفات مادية.
ومن
شأن هذا القرار المفاجئ أن يتيح لغصن الموقوف منذ أكثر من ثلاثة أشهر الخروج من
السجن اعتبارا من الثلاثاء ما لم تقرر النيابة العامة توقيفه بتهم جديدة أو الطعن
بقرار إخلاء سبيله.
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مظاهرات الجزائر: تجدد الاحتجاجات الطلابية ومحامون يضربون عن العمل
شهدت مدن جزائرية عدة تجدد احتجاجات طلاب الجامعات الرافضين للعهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وعمد المحتجون إلى النزول مباشرة إلى الشارع، من دون الالتحاق بمؤسساتهم، حيث تحاصرهم قوات الأمن وتمنعهم من مغادرة الحرم الجامعي.
كذلك علق المحامون في مدن بجاية وقسنطينة وعنابة نشاطهم وأعلنوا مقاطعتهم لجميع الدوائر القضائية إلى أجل غير مسمى.
ويندد المتظاهرون بترشح بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية في الشهر المقبل.
تحية الوطن إلزامية على متن الخطوط الجوية الهندية
أبلغت الخطوط الجوية الهندي موظفيها بأن عليهم إنهاء كل إشعار يتم بثه على متن الطائرات بعبارة "يحيا الوطن".
ونص البيان التوضيحي الذي وجهته الشركة لموظفيها على أن عليهم ترديد العبارة التي تمجد الوطن بعد لحظة صمت قصيرة و"بنبرة حماسية".
وقد أثار قرار الشركة الكثير من الجدل في البلاد خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكك البعض في كون هذه النزعة الوطنية هي ما يجب التركيز عليه من قبل إدارة الخطوط الجوية الهندية التي تعاني من الكثير من المصاعب.
نتنياهو يطلق حملته الانتخابية
أطلق رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحملة الانتخابية لحزب الليكود الذي يتزعمه، استعدادا للانتخابات التشريعية في الشهر المقبل.
ولم يتطرق نتنياهو إلى تهم الفساد التي يواجهها، لكنه وجه انتقادات كبيرة لخصمه الرئيسي، رئيس الأركان السابق بيني غانتز، الذي يقود تحالفا ضد الليكود.
وتعهد نتنياهو، في الخطاب الذي أدلى به بالقرب من تل أبيب، بعدم إخلاء أي مستوطنة يهودية.
إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة تسعة ملايين دولار
قضت محكمة يابانية في العاصمة طوكيو، الثلاثاء، بإطلاق سراح كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان لصناعة السيارات، مقابل كفالة تبلغ قيمتها ما يقارب تسعة ملايين دولار أمريكي.
ويواجه غصن اتهامات بارتكاب مخالفات مادية.
ومن شأن هذا القرار المفاجئ أن يتيح لغصن الموقوف منذ أكثر من ثلاثة أشهر الخروج من السجن اعتبارا من الثلاثاء ما لم تقرر النيابة العامة توقيفه بتهم جديدة أو الطعن بقرار إخلاء سبيله.