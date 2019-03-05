مظاهرات الجزائر: تجدد الاحتجاجات الطلابية، وتحية الوطن إلزامية على متن الخطوط الجوية الهندية

شهدت مدن جزائرية عدة تجدد احتجاجات طلاب الجامعات الرافضين للعهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وعمد المحتجون إلى النزول مباشرة إلى الشارع، من دون الالتحاق بمؤسساتهم، حيث تحاصرهم قوات الأمن وتمنعهم من مغادرة الحرم الجامعي.

كذلك علق المحامون في مدن بجاية وقسنطينة وعنابة نشاطهم وأعلنوا مقاطعتهم لجميع الدوائر القضائية إلى أجل غير مسمى.

ويندد المتظاهرون بترشح بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية في الشهر المقبل.