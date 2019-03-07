مظاهرات الجزائر: وزير الداخلية السابق ينضم للحراك الشعبي الرافض لترشح عبد العزيز بوتفليقة، وإصابة ضابط مصري ومقتل مسلحين في تبادل لإطلاق النار في محافظة الجيزة

قررت شركة هاواوي عملاق الاتصالات الصينية أن تتقدم بشكوى ضد قرار الولايات المتحدة منعها من المنافسة للحصول على عطاءات حكومية وحظر الشركات المتعاقدة مع الحكومة الأمريكية من شراء معداتها.

وتقول واشنطن إن الصين تستخدم شركة هاواوي للتجسس عليها وعرقلة عمليات الاتصالات الحيوية ودعت غيرها من الدول إلى القيام بالشيء ذاته.

وجاء الاعلان عن قرار الشركة بعد ساعات من ظهور المديرة التنفيذية للشركة منغ وانجو المقبوض عليها أمام المحكمة في كندا للمرة الأولى منذ اطلاق سراحها بكفالة العام الماضي.

وترغب الولايات المتحدة أن يتم ترحيل المديرة إليها لمحاكمتها بتهم النصب في عمليات مصرفية.

وتعتبر هاواوي أكبر شركة عالمية لصناعة معدات شبكات الهواتف المحمولة والإنترنت.