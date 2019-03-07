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مظاهرات الجزائر: وزير الداخلية السابق ينضم للحراك الشعبي الرافض لترشح عبد العزيز بوتفليقة، وإصابة ضابط مصري ومقتل مسلحين في تبادل لإطلاق النار في محافظة الجيزة
ملخص
- إصابة ضابط مصري ومقتل مسلحين في تبادل لإطلاق النار في محافظة الجيزة
- مظاهرات الجزائر: وزير الداخلية السابق ينضم للحراك الشعبي الرافض لترشح عبد العزيز بوتفليقة
- شركة هاواوي الصينية تقاضي الولايات المتحدة لمنعها من عطاءات حكومية
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بواسطة أحمد ماهر و حيدر عدنان
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عاجلالداخلية المصرية: مقتل 7 مسلحين من حركة حسم المتطرفة في اشتباك بمحافظة الجيزة
"حركة سواعد مصر" ، المعروفة باسم "حسم"، تبنت معظم العمليات التي تمت في القاهرة والجيزة في الفترة الماضية، والتي استهدفت دوريات أمنية.
شركة هاواوي الصينية تقاضي الولايات المتحدة لمنعها من عطاءات حكومية
قررت شركة هاواوي عملاق الاتصالات الصينية أن تتقدم بشكوى ضد قرار الولايات المتحدة منعها من المنافسة للحصول على عطاءات حكومية وحظر الشركات المتعاقدة مع الحكومة الأمريكية من شراء معداتها.
وتقول واشنطن إن الصين تستخدم شركة هاواوي للتجسس عليها وعرقلة عمليات الاتصالات الحيوية ودعت غيرها من الدول إلى القيام بالشيء ذاته.
وجاء الاعلان عن قرار الشركة بعد ساعات من ظهور المديرة التنفيذية للشركة منغ وانجو المقبوض عليها أمام المحكمة في كندا للمرة الأولى منذ اطلاق سراحها بكفالة العام الماضي.
وترغب الولايات المتحدة أن يتم ترحيل المديرة إليها لمحاكمتها بتهم النصب في عمليات مصرفية.
وتعتبر هاواوي أكبر شركة عالمية لصناعة معدات شبكات الهواتف المحمولة والإنترنت.
مظاهرات الجزائر: وزير الداخلية السابق ينضم للحراك الشعبي الرافض لترشح عبد العزيز بوتفليقة
انضم وزير الداخلية الجزائري السابق دحو ولد قابلية إلى قائمة من المسؤوليين السابقين في دعم الحراك الشعبي الرافض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
وتشهد الجزائر، منذ 22 فبراير الماضي، مظاهرات حاشدة رفضا لاستمرار بوتفليقة، 82 عاما، في الحكم.
ويتوقع أن تخرج مظاهرات حاشدة غداً الجمعة.
عاجلإصابة ضابط مصري ومقتل مسلحين في تبادل لإطلاق النار في محافظة الجيزة
أفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية بإصابة ضابط شرطة ومقتل من المسلحين خلال تبادل لإطلاق النار على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.