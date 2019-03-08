الجزائر تترقب مظاهرات جديدة رفضا لترشح بوتفليقة، وانضمام مزيد من الحلفاء السابقين للرئيس إلى الحراك الشعبي

حذرت أحزاب معارضة\nفي الجزائر من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، وأبدت دعمها للاحتجاجات\nالرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وعقب اجتماع عُقِد\nأمس وضم خمسة عشر حزبا معارضا وأربع نقابات عمالية وكذلك شخصيات عامة، اعتبر المجتمعون\nأن تنظيم الاقتراع في ظل الظروف الراهنة يمثل خطراً على الاستقرار. نرشح لكم قراءة:
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بواسطة أحمد ماهر
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15 حزبا معارضا يحذرون من إجراء الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل
حذرت أحزاب معارضة في الجزائر من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، وأبدت دعمها للاحتجاجات الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وعقب اجتماع عُقِد أمس وضم خمسة عشر حزبا معارضا وأربع نقابات عمالية وكذلك شخصيات عامة، اعتبر المجتمعون أن تنظيم الاقتراع في ظل الظروف الراهنة يمثل خطراً على الاستقرار.
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انضمام مزيد من الحلفاء السابقين للرئيس إلى الحراك الشعبي
تتسع باطراد رقعة رافضي العهدة الخامسة لبوتفليقة لتضم طلاباً وصحفيين ومحاميين ووزراء سابقين.
وبدا موقف الجيش موزعاً بين التحذير من تَبِعات الاحتجاجات، والتأكيد على الالتزام بتمكين الجزائريين من ممارسة ما وُصِفَ بواجبهم الانتخابي.
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الجزائر تترقب مظاهرات جديدة رفضا لترشح بوتفليقة
تترقب الجزائر اليوم تظاهرات جديدة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 82 عاما، لفترة ولاية خامسة.
وأطلق الداعون إلى تظاهرات اليوم عقب صلاة الجمعة على التظاهرات اسم حراك الثامن من مارس/آذار.
ويعد مشهد الاحتجاج غير مألوف في شوارع المدن الجزائرية بسبب الحظر المفروض على التظاهرات منذ عام 2001.
ويطالب المتظاهرون بتنحي بوتفليقة بعد عشرين عاما في سدة الحكم.