الجزائر تترقب مظاهرات جديدة رفضا لترشح بوتفليقة، وانضمام مزيد من الحلفاء السابقين للرئيس إلى الحراك الشعبي

تترقب الجزائر اليوم تظاهرات جديدة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 82 عاما، لفترة ولاية خامسة.

وأطلق الداعون إلى تظاهرات اليوم عقب صلاة الجمعة على التظاهرات اسم حراك الثامن من مارس/آذار.

ويعد مشهد الاحتجاج غير مألوف في شوارع المدن الجزائرية بسبب الحظر المفروض على التظاهرات منذ عام 2001.

ويطالب المتظاهرون بتنحي بوتفليقة بعد عشرين عاما في سدة الحكم.