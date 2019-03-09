قرع الأواني لتحدي قطع الكهرباء في فنزويلا، و ثلاث دول عربية ضمن الأفضل عالميا في اتباع نمط حياة صحي

أمر الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يواجه أكبر انتفاضة ضد حكمه المستمر منذ ثلاثين عاما، بالإفراج عن نساء اعتقلن بسبب المظاهرات. وجاء قرار البشير بعد ساعات من بدء عدد من المعتقلات إضرابا مفتوحا عن الطعام.

ولم يوضح البشير إذا ما سيشمل قراره المعتقلات بسبب مواقفهم السياسية المعارضة أيضا، أم أنه سيفرج فقط على النساء اللائي اعتقلن في المظاهرات والمسيرات التي اتخذت "تسقط بس" شعارا لها.

وذكر بيان للرئاسة أن البشير طلب من قادة أجهزة الأمن والمخابرات خلال اجتماع أمس الجمعة بالإفراج عن كل النساء اللائي اعتقلن بالاحتجاجات المطالبة بتنحيه عن السلطة.

ويقول نشطاء معارضون للبشير إن السلطات أفرجت اليوم عن 38 امرأة من أصل 150 امراة في السجون.