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قرع الأواني لتحدي قطع الكهرباء في فنزويلا، و ثلاث دول عربية ضمن الأفضل عالميا في اتباع نمط حياة صحي
ملخص
- قرع الأواني لتحدي قطع الكهرباء في فنزويلا
- ثلاث دول عربية ضمن الأفضل عالميا في اتباع نمط حياة صحي
- بعد إضرابهن عن الطعام: البشير يأمر بالإفراج عن نساء اعتقلن في مظاهرات "تسقط بس"
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بواسطة أحمد ماهر و أحمد عبد الستار
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بعد إضرابهن عن الطعام: البشير يأمر بالإفراج عن نساء اعتقلن في مظاهرات "تسقط بس"
أمر الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يواجه أكبر انتفاضة ضد حكمه المستمر منذ ثلاثين عاما، بالإفراج عن نساء اعتقلن بسبب المظاهرات. وجاء قرار البشير بعد ساعات من بدء عدد من المعتقلات إضرابا مفتوحا عن الطعام.
ولم يوضح البشير إذا ما سيشمل قراره المعتقلات بسبب مواقفهم السياسية المعارضة أيضا، أم أنه سيفرج فقط على النساء اللائي اعتقلن في المظاهرات والمسيرات التي اتخذت "تسقط بس" شعارا لها.
وذكر بيان للرئاسة أن البشير طلب من قادة أجهزة الأمن والمخابرات خلال اجتماع أمس الجمعة بالإفراج عن كل النساء اللائي اعتقلن بالاحتجاجات المطالبة بتنحيه عن السلطة.
ويقول نشطاء معارضون للبشير إن السلطات أفرجت اليوم عن 38 امرأة من أصل 150 امراة في السجون.
ثلاث دول عربية ضمن الأفضل عالميا في اتباع نمط حياة صحي
جاءت البحرين وقطر ولبنان في طليعة دول عربية على مؤشر بلومبرغ للصحة العالمية، في نسخة 2019.
وكان السبق للبحرين التي جاءت في المركز 36 ثم تلتها قطر في المركز 37 ثم لبنان 39، فيما جاءت الإمارات في المركز 46 على قائمة تضم 169 دولة تستوفي معايير المؤشر.
واحتلت إسرائيل المركز العاشر، فيما تقدمت إسبانيا على إيطاليا التي تصدرت النسخة السابقة من المؤشر، بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز 35.
ويعتمد مؤشر بلومبرغ في ترتيبه على عدد من المتغيرات بدءا من طبيعة السلوكيات وحتى خصائص البيئة.
وتضم تلك المتغيرات متوسط الأعمار المتوقعة، وشيوع بعض السلوكيات كتعاطي التبغ، ومعدلات السمنة. كما يضع في الاعتبار عوامل بيئية كالوصول إلى المياه النظيفة وجودة الصرف الصحي.
قرع الأواني لتحدي قطع الكهرباء في فنزويلا
أمضت فنزويلا خلال اليومين الماضيين أسوأ أزمة انقطاع كهربائي في 22 ولاية من ولايات البلاد الـ 23.
وانقطع التيار الكهربائي لأكثر من 24 ساعة، وتبادل طرفا الأزمة، الرئيس نيكولاس مادورو وخصمه المعارض خوان غويدو، الاتهامات حول تلك "الحرب الكهربائية".
واحتج سكان في العاصمة كاراكاس على أزمة التيار الكهربائي بقرع الأواني ليلا من شرفات بيوتهم وشوارع العاصمة.
مظاهر الاضطراب رصدتها بي بي سي:
وتعتزم المعارضة تنظيم المزيد من الاحتجاجات في العاصمة كاراكس اليوم في إطار سعيها للضغط على مادورو للتنحي عن السلطة.