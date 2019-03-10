طائرة تابعة للخطوط الجوي الإثيوبية
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تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية كان على متنها أكثر من 150 شخصا

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ملخص

  1. تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية كان على متنها أكثر من 150 شخصا

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  1. تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية كان على متنها أكثر من 150 شخصا

    أكدت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائرة تابعة لها كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.

    ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية قوله إن الطائرة كان على متنها 149 مسافرا بجانب ثمانية من طاقم الملاحة.

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