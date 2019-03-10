أكدت الخطوط الجوية\nالإثيوبية تحطم طائرة تابعة لها كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي. ونقلت\nوكالة رويترز عن المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية قوله إن الطائرة كان على\nمتنها 149 مسافرا بجانب ثمانية من طاقم الملاحة.
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تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية كان على متنها أكثر من 150 شخصا
أكدت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائرة تابعة لها كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية قوله إن الطائرة كان على متنها 149 مسافرا بجانب ثمانية من طاقم الملاحة.