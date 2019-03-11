روحاني يصل إلى بغداد، ومعارك ضارية في آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العاصمة العراقية بغداد وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتأتي زيارة الرئيس الإيراني في وقت تواجه فيه طهران ضغوطا بسبب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد قال في مقابلة مع بي بي سي إن الولايات المتحدة تسعى إلى "دفع بغداد نحو اصطفاف معيّن لكنها غير قادرة على فضّ علاقة العراق مع إيران".