حسن روحاني
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روحاني يصل إلى بغداد، ومعارك ضارية في آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا

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ملخص

  1. معارك ضارية في آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا
  2. روحاني يصل إلى بغداد

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  1. معارك ضارية في آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا

    شهدت مزارع بلدة الباغوز في ريف دير الزور شرقي سوريا معارك ضارية بين قوات سورية الديمقراطية ومسلحي تنظيم الدولة الاسلامية، بعد انتهاء المهلة الاخيرة التي أعطيت لعناصر تنظيم الدولة لتسليم أنفسهم.

    وقد شهدت الباغوز ليلة أمس غارات كثيفة لطيران التحالف ترافقت مع قصف مدفعي.

    وتفيد تقارير بخروج ٢٢٠ شخصا من الباغوز خلال الأربع والعشرين ساعة الاخيرة من بينهم ١٣٠ من مسلحي التنظيم.

    وتعد الباغوز آخر معاقل التنظيم المتشددة في سوريا.

  2. روحاني يصل إلى بغداد

    وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العاصمة العراقية بغداد وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

    وتأتي زيارة الرئيس الإيراني في وقت تواجه فيه طهران ضغوطا بسبب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران

    وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد قال في مقابلة مع بي بي سي إن الولايات المتحدة تسعى إلى "دفع بغداد نحو اصطفاف معيّن لكنها غير قادرة على فضّ علاقة العراق مع إيران".

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