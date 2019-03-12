ناشطون جزائريون يرفضون " تمديد العهدة الرابعة"، وحكيم العريبي يحصل على الجنسية الأسترالية

منحت الحكومة الأسترالية الجنسية للاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي، المدان في بلاده بتهمة حرق مركز للشرطة عام 2011.

وفر العريبي إلى أستراليا في عام 2014، وحصل على حق اللجوء السياسي فيها، ثم انضم إلى أحد أندية كرة القدم

وكان العريبي قد احتجز في تايلاند في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بناء على طلب من السلطات البحرينية، قبل أن يُطلق سراحه في الشهر الماضي.