حكيم العريبي
مباشر

ناشطون جزائريون يرفضون " تمديد العهدة الرابعة"، وحكيم العريبي يحصل على الجنسية الأسترالية

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ملخص

  1. قوات سوريا الديمقراطية: مقتل 38 من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية
  2. مظاهرات الجزائر: ناشطون ينتقدون " تمديد العهدة الرابعة
  3. حكيم العريبي: اللاعب البحريني يحصل على الجنسية الأسترالية

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. حكيم العريبي: اللاعب البحريني يحصل على الجنسية الأسترالية

    منحت الحكومة الأسترالية الجنسية للاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي، المدان في بلاده بتهمة حرق مركز للشرطة عام 2011.

    وفر العريبي إلى أستراليا في عام 2014، وحصل على حق اللجوء السياسي فيها، ثم انضم إلى أحد أندية كرة القدم

    وكان العريبي قد احتجز في تايلاند في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بناء على طلب من السلطات البحرينية، قبل أن يُطلق سراحه في الشهر الماضي.

    العريبي فر إلى استراليا عام 2014
    Copyright: RE
    Image caption: العريبي فر إلى استراليا عام 2014

  2. مظاهرات الجزائر: ناشطون ينتقدون " تمديد العهدة الرابعة"

    أعرب ناشطون جزائريون عن رفضهم للقرارات التي أصدرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم أمس والتي كان من أبرزها إرجاء الانتخابات وعدم ترشحه في السباق الانتخابي المقبل.

    ودشن الناشطون على موقع تويتر وسما حمل اسم " لا تمديد العهدة الرابعة"، وصفوا فيه قرارات الأمس بأنها التفاف على مطالب الشعب.

    وشهدت مدن جزائرية عدة يوم أمس احتفالات بالقرارات التي صدرت من قبل بوتفليقة.

  3. قوات سوريا الديمقراطية: مقتل 38 من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية

    قالت قوات سوريا الديمقراطية إن 38 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا أمس في هجوم شاركت فيه الولايات المتحدة على أخر معاقل التنظيم المتشدد في سوريا

    وقال مصطفى بالي رئيس المكتب الإعلامي للقوات على تويتر إن ثلاثة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية قتلوا وأصيب 10 آخرون في المعارك في بلدة الباغوز.

العودة إلى أعلى