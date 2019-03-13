تواصل الاحتجاجات في الجزائر، ونتنياهو يصف أردوغان "بالدكتاتور"

انطلقت في مدن جزائرية عدة احتجاجات رافضة للقرارات التي أصدرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الأول.

هذا ولا يزال قطاع النقل في مدينة بجاية مضربا عن العمل لليوم الرابع على التوالي

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أجل موعد الانتخابات، التي كانت مقررة في الثامن عشر من أبريل/نيسان الجاري، وتخلى عن رغبته بالترشح.

إلا أن المتظاهرين يرون في القرارات التفافا على إرادة الشعب ومحاولة من قبل الرئيس لتمديد ولايته الرابعة بما يمثل "خرقا للدستور".