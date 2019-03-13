تواصل الاحتجاجات في الجزائر، ونتنياهو يصف أردوغان "بالدكتاتور"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس\nالتركي رجب طيب أردوغان بـ"الدكتاتور. وبدأت القصة عندما صرح نتنياهو إن "إسرائيل دولة\nليست لجميع مواطنيها وإنما فقط للشعب اليهودي". وعلى هذا التصريح علق إبراهيم كالين، المتحدث باسم\nالرئيس التركي على تويتر قائلا: "أنا أستنكر هذه العنصرية\nالصارخة والتمييز. هناك 1.6 مليون عربي/مسلم يعيشون في إسرائيل. هل ستتحرك\nالحكومات الغربية، أم ستلتزم الصمت تحت الضغط؟" ولم يمر وقت طويل حتى رد نتنياهو على هذه التغريدة\nبتغريدة قال فيها: "دكتاتور تركيا أردوغان\nيهاجم ديمقراطية إسرائيل في وقت يملئ الصحفيون الأتراك والقضاة سجونه. يا لها من\nنكتة!"
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نتنياهو يصف أردوغان "بالديكتاتور"
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"الدكتاتور.
وبدأت القصة عندما صرح نتنياهو إن "إسرائيل دولة ليست لجميع مواطنيها وإنما فقط للشعب اليهودي".
وعلى هذا التصريح علق إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي على تويتر قائلا:
"أنا أستنكر هذه العنصرية الصارخة والتمييز. هناك 1.6 مليون عربي/مسلم يعيشون في إسرائيل. هل ستتحرك الحكومات الغربية، أم ستلتزم الصمت تحت الضغط؟"
ولم يمر وقت طويل حتى رد نتنياهو على هذه التغريدة بتغريدة قال فيها:
"دكتاتور تركيا أردوغان يهاجم ديمقراطية إسرائيل في وقت يملئ الصحفيون الأتراك والقضاة سجونه. يا لها من نكتة!"
مظاهرات الجزائر: تواصل الاحتجاجات المنددة "بتمديد العهدة الرابعة" لبوتفليقة
انطلقت في مدن جزائرية عدة احتجاجات رافضة للقرارات التي أصدرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الأول.
هذا ولا يزال قطاع النقل في مدينة بجاية مضربا عن العمل لليوم الرابع على التوالي
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أجل موعد الانتخابات، التي كانت مقررة في الثامن عشر من أبريل/نيسان الجاري، وتخلى عن رغبته بالترشح.
إلا أن المتظاهرين يرون في القرارات التفافا على إرادة الشعب ومحاولة من قبل الرئيس لتمديد ولايته الرابعة بما يمثل "خرقا للدستور".