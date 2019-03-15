مباشر
هجوم نيوزيلندا: أحدث التطورات لحادث إطلاق النار على مسجدين
ملخص
- مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة في إطلاق نار استهدف مسجدين في نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة
- رئيسة وزراء نيوزيلندا: الهجوم إرهابي واستهدف بلدنا المسالم
- أحد المهاجمين وثّق عملية إطلاق النار كاملة عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر و حيدر عدنان
time_stated_uk
النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي: متضامنون مع أصدقائنا وأحبائنا من المسلمين
مجلس مسلمي بريطانيا يطالب بحماية المساجد من جرائم الكراهية
أدان مجلس مسلمي بريطانيا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا ووصفه بالمرعب والجبان والإرهابي المعادي للإسلام.
وطالب هارون خان أمين عام المجلس السلطات البريطانية مضاعفة جهودها في حفظ أمن المساجد، وتساءل في البيان عن إجراءات الحكومة البريطانية التي يمكن أن تتخذها لمكافحة زيادة محتملة في هجمات اليمين المتطرف مع مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
ودعا هارون الحكومة البريطانية إلى إعادة فتح برنامج دعم مالي حكومي كان مخصصا لتشديد معايير الأمن لدور عبادة يحتمل أن تتعرض لهجمات كراهية، وشدد على أن المسلمين وأقليات أخرى لديهم قلق من هجمات كراهية يشنها أفراد من اليمن المتطرف.
ترامب لم يعلق بعد على الحادث
لم يصدر حتى اللحظة تعليق أو بيان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ولكن السفير الأمريكي في نيوزيلندا، سكوت براون، قال إنه فُجع بسبب الحادث.
مواطن سعودي بين الجرحى
أعلنت السفارة السعودية في نيوزيلندا عن إصابة مواطن سعودي في الحادث.
وقالت السفارة في بيان إن المواطن السعودي لم يصب بجروح خطيرة.
Post update
رئيسة وزراء نيوزيلندا: الهجوم إرهابي واستهدف بلدنا المسالم
عمدة لندن: تعزيزات أمنية حول المساجد عقب هجوم نيوزيلندا
قال عمدة لندن، صادق خان إن الشرطة ستزيد حضورها الأمني حول المساجد اليوم في العاصمة البريطانية.
وأضاف خان في تغريدة على تويتر أن "لندن تقف مع سكان كرايست تشيرش (في نيوزيلندا) بوجه الهجوم الإرهابي المرعب".
ما الذي نعرفه حتى الآن؟
عاجلالسلطات تعلن عن تفكيك عبوات ناسفة عثر عليها في مركبات المشتبه فيهم
عاجلالشرطة ألقت القبض على أربعة (3 رجال وامرأة) لهم آراء متطرفة
عاجلالسلطات ترفع درجة التهديد الأمني من متدن إلى عال
منفذ الهجوم وثّق عملية إطلاق النار كاملة عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي