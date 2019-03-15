ش
مباشر

هجوم نيوزيلندا: أحدث التطورات لحادث إطلاق النار على مسجدين

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ملخص

  1. مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة في إطلاق نار استهدف مسجدين في نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة
  2. رئيسة وزراء نيوزيلندا: الهجوم إرهابي واستهدف بلدنا المسالم
  3. أحد المهاجمين وثّق عملية إطلاق النار كاملة عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي

تغطية مباشرة

بواسطة أحمد ماهر و حيدر عدنان

time_stated_uk

  2. مجلس مسلمي بريطانيا يطالب بحماية المساجد من جرائم الكراهية

    أدان مجلس مسلمي بريطانيا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا ووصفه بالمرعب والجبان والإرهابي المعادي للإسلام.

    وطالب هارون خان أمين عام المجلس السلطات البريطانية مضاعفة جهودها في حفظ أمن المساجد، وتساءل في البيان عن إجراءات الحكومة البريطانية التي يمكن أن تتخذها لمكافحة زيادة محتملة في هجمات اليمين المتطرف مع مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

    ودعا هارون الحكومة البريطانية إلى إعادة فتح برنامج دعم مالي حكومي كان مخصصا لتشديد معايير الأمن لدور عبادة يحتمل أن تتعرض لهجمات كراهية، وشدد على أن المسلمين وأقليات أخرى لديهم قلق من هجمات كراهية يشنها أفراد من اليمن المتطرف.

  3. ترامب لم يعلق بعد على الحادث

    لم يصدر حتى اللحظة تعليق أو بيان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    ولكن السفير الأمريكي في نيوزيلندا، سكوت براون، قال إنه فُجع بسبب الحادث.

    View more on twitter

  4. مواطن سعودي بين الجرحى

    أعلنت السفارة السعودية في نيوزيلندا عن إصابة مواطن سعودي في الحادث.

    وقالت السفارة في بيان إن المواطن السعودي لم يصب بجروح خطيرة.

  5. Post update

    الشرطة في محيط مسجد النور عقب الحادث
    Copyright: Getty Images
    Image caption: الشرطة في محيط مسجد النور عقب الحادث
    a
    Copyright: EPA
    a
    Copyright: EPA

  6. رئيسة وزراء نيوزيلندا: الهجوم إرهابي واستهدف بلدنا المسالم

    A
    Copyright: Getty Images
    Image caption: رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن

  7. عمدة لندن: تعزيزات أمنية حول المساجد عقب هجوم نيوزيلندا

    قال عمدة لندن، صادق خان إن الشرطة ستزيد حضورها الأمني حول المساجد اليوم في العاصمة البريطانية.

    وأضاف خان في تغريدة على تويتر أن "لندن تقف مع سكان كرايست تشيرش (في نيوزيلندا) بوجه الهجوم الإرهابي المرعب".

    View more on twitter

  8. ما الذي نعرفه حتى الآن؟

    • قُتل 40 شخصاً وأصيب أكثر من 20 بجروح خطيرة بإطلاق نار استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة
    • وقع الهجوم في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية
    • أن الشرطة ألقت القبض على أربعة (3 رجال وامرأة) لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة
    • كان مسجد النور في شارع دينز يعج بالمصلين، بمن فيهم أعضاء فريق بنغلاديش الوطني للكريكيت، الذين لم يصابوا بأذى

  9. عاجلالسلطات تعلن عن تفكيك عبوات ناسفة عثر عليها في مركبات المشتبه فيهم

  10. عاجلالشرطة ألقت القبض على أربعة (3 رجال وامرأة) لهم آراء متطرفة

  11. عاجلالسلطات ترفع درجة التهديد الأمني من متدن إلى عال

  12. منفذ الهجوم وثّق عملية إطلاق النار كاملة عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي

العودة إلى أعلى