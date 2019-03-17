جنود إسرائيليون في الضفة الغربية
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إغلاق مطار في نيوزيلندا بعد العثور على "طرد مشبوه"، ومقتل إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية

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ملخص

  1. إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين في هجوم بالضفة الغربية
  2. إغلاق مطار في نيوزيلندا بعد العثور على طرد مشبوه
  3. محكمة إسرائيلية تقرر إغلاق باب الرحمة

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  1. محكمة إسرائيلية تقرر إغلاق باب الرحمة

    أصدرت محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس قرارًا يقضي بإغلاق باب الرحمة، أحد أبواب المسجد الأقصى، لمدة شهرين، بعد طلب قدمته الشرطة الاسرائيلية.

    ويأتي هذا القرار بعد فترة قصيرة من قيام الفلسطينيين بفتح باب الرحمة عقب إغلاقه عام 2003 من قبل الشرطة الاسرائيلية، التي قالت إنه استعمل من قبل ما وصفته بمنظمة غير قانونية تابعة لحركة حماس.

    ويذكر ان منظمة الأوقاف لا تعترف بقرارات المحاكم الاسرائيلية بكل ما يتعلق بشرقي القدس التي احتلت عام 1967.

  2. مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين أخريين في هجوم بالضفة

    أكد الجيش الإسرائيلي صحة التقارير التي تحدث عن مقتل إسرائيلي في عملية طعن واطلاق نار قرب مستوطنة ارئيل شمال الضفة الغربية.

    كذلك أسفر الهجوم عن إصابة اثنين أخريين.

  3. إغلاق مطار في نيوزيلندا بعد العثور على "طرد مشبوه"

    أغلقت السلطات الأمنية في نيوزيلندا مطار مدينة دوندين بعد العثور على "طرد مشبوه".

    وقال بيان صادر رسمي إن عناصر من الشرطة قد تم نشرهم للتعامل مع الطرد.

    وتشهد نيوزيلندا تعزيزات أمنية كبيرة على خلفية الهجوم الذي استهدف يوم الجمعة الماضي مسجديين وأسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.

  4. إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين في هجوم بالضفة الغربية

    أفاد الجيش الاسرائيلي أن ثلاثة من جنوده اصيبوا بعملية طعن واطلاق نار قرب مستوطنة ارئيل شمال الضفة الغربية.

    وأضاف الجيش في بيان له أن منفذ الهجوم انسحب من المكان وجاري البحث عنه.

    هذا وقال داود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي إن حركته تبارك عملية "ارئيل".

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