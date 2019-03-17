إغلاق مطار في نيوزيلندا بعد العثور على "طرد مشبوه"، ومقتل إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية

أصدرت محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس قرارًا يقضي بإغلاق باب الرحمة، أحد أبواب المسجد الأقصى، لمدة شهرين، بعد طلب قدمته الشرطة الاسرائيلية.

ويأتي هذا القرار بعد فترة قصيرة من قيام الفلسطينيين بفتح باب الرحمة عقب إغلاقه عام 2003 من قبل الشرطة الاسرائيلية، التي قالت إنه استعمل من قبل ما وصفته بمنظمة غير قانونية تابعة لحركة حماس.

ويذكر ان منظمة الأوقاف لا تعترف بقرارات المحاكم الاسرائيلية بكل ما يتعلق بشرقي القدس التي احتلت عام 1967.