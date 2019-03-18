مظاهرات الجزائر: 13 نقابة ترفض دعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة، وهجوم نيوزيلندا: الحكومة تؤيد تعديل قوانين حيازة السلاح

قالت رئيسة وزراء، نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إن تؤيد من حيث المبدأ تعديل قوانين حيازة الأسلحة في البلاد لإضافة المزيد من القيود القانونية.

وأشارت أرديرن خلال تصريحات صحفية بعد اجتماع حكومي، إلى أن الإصلاحات القانونية سيتم إعلانها خلال أيام.

وشددت رئيسة الحكومة على أن حادث إطلاق النيران على مسجدين في كرايست تشيرتش، الذي خلف 50 قتيلا، أظهر نقاط الضعف في التشريعات الخاصة بحيازة الأسلحة النارية.

وقد أعلن موقع لبيع الأسلحة على الانترنت عن وقف بيع نوع السلاح الذي استخدم في الهجوم الذي وقع الجمعة الماضي.