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مظاهرات الجزائر: 13 نقابة ترفض دعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة، وهجوم نيوزيلندا: الحكومة تؤيد تعديل قوانين حيازة السلاح
ملخص
- هجوم نيوزيلندا: الحكومة توافق على تعديل قوانين حيازة السلاح
- مظاهرات الجزائر: 13 نقابة ترفض دعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة
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مظاهرات الجزائر: 13 نقابة ترفض دعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة
رفضت 13 نقابة جزائرية دعم مساعي رئيس الحكومة الجديد نور الدين بدوي لتشكيل حكومة، في وقت تشهد فيه البلاد تظاهرات تطالب بالتغيير الفوري.
وكان بدوي قد تعهد بتشكيل حكومة من التكنوقراط لقيادة البلاد بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إرجاء الانتخابات الرئاسية متعهدا بعدم ترشحه في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
إلا أن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن أحد رؤساء نقابات المعلمين قوله إن " النقابات لن تجري مناقشات مع هذا النظام لأنها تنتمي للشعب والشعب قال لا للنظام"
وتشهد البلاد تظاهرات رافضة لقرارات بوتفليقة واصفة إياها بمحاولة للالتفاف على مطالب الشعب.
هجوم نيوزيلندا: الحكومة تؤيد تعديل قوانين حيازة السلاح
قالت رئيسة وزراء، نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إن تؤيد من حيث المبدأ تعديل قوانين حيازة الأسلحة في البلاد لإضافة المزيد من القيود القانونية.
وأشارت أرديرن خلال تصريحات صحفية بعد اجتماع حكومي، إلى أن الإصلاحات القانونية سيتم إعلانها خلال أيام.
وشددت رئيسة الحكومة على أن حادث إطلاق النيران على مسجدين في كرايست تشيرتش، الذي خلف 50 قتيلا، أظهر نقاط الضعف في التشريعات الخاصة بحيازة الأسلحة النارية.
وقد أعلن موقع لبيع الأسلحة على الانترنت عن وقف بيع نوع السلاح الذي استخدم في الهجوم الذي وقع الجمعة الماضي.