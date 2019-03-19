قوات سوريا الديمقراطية تقول إنها أسرت 157 "إرهابيا"، ومنظمة حقوقية تطالب السلطات المصرية بالكشف عن مكان السياسي المفقود مصطفى النجار

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن على السلطات المصرية بذل جهود جادة للعثور على مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق المفقود منذ نحو 5 أشهر، والكشف عن مكان وجوده.

وتنفي السلطات المصرية ما تردد بشأن القبض على النجار البالغ من العمر 38 عاما.

إلا أن المنظمة الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان نقلت عن أسرة النجار القول إن السلطات المصرية "لم تحقق بجدية في قضيته"

وأختفى النجار عن الأنظار في سبتمبر أيلول الماضي وذلك بعد تسعة أشهر من صدور حكم بسجنه لمدة ثلاثة أعوام بتهمة إهانة القضاء.