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قوات سوريا الديمقراطية تقول إنها أسرت 157 "إرهابيا"، ومنظمة حقوقية تطالب السلطات المصرية بالكشف عن مكان السياسي المفقود مصطفى النجار
ملخص
- قوات سوريا الديمقراطية تقول إنها أسرت 157 "إرهابيا"
- منظمة حقوقية تطالب السلطات المصرية بالكشف عن مكان السياسي المفقود مصطفى النجار
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منظمة حقوقية تطالب السلطات المصرية بالكشف عن مكان السياسي المفقود مصطفى النجار
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن على السلطات المصرية بذل جهود جادة للعثور على مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق المفقود منذ نحو 5 أشهر، والكشف عن مكان وجوده.
وتنفي السلطات المصرية ما تردد بشأن القبض على النجار البالغ من العمر 38 عاما.
إلا أن المنظمة الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان نقلت عن أسرة النجار القول إن السلطات المصرية "لم تحقق بجدية في قضيته"
وأختفى النجار عن الأنظار في سبتمبر أيلول الماضي وذلك بعد تسعة أشهر من صدور حكم بسجنه لمدة ثلاثة أعوام بتهمة إهانة القضاء.
قوات سوريا الديمقراطية تقول إنها أسرت 157 "إرهابيا"
قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها أسرت 157 ممن وصفتهم "بالإرهابيين المتمرسين"، معظمهم من الأجانب.
وتخوض قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من قبل الولايات المتحدة، مواجهات مسلحة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في بلدة الباغوز بسوريا.
وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إنهم سيطروا على منطقة مخيم الباغوز إلا أن شدد على أن قوات سوريا الديمقراطية لا زالت تخوض مواجهات مع عناصر التنظيم في أخر معاقل التنظيم في شرق سوريا.