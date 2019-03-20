هجوم نيوزيلندا يتسبب في أزمة دبلوماسية بين أستراليا وتركيا، والرئيس الجديد لكازخستان يدعو إلى إطلاق اسم سلفه على العاصمة

تقدم رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون باحتجاج رسمي إلى السفير التركي في البلاد بسبب ما وصفه بملاحظات مسيئة أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب حادث الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا.

وكان أردوغان قد قال في خطاب له، بمناسبة إحياء ذكرى معركة غاليبولي في الحرب العالمية الأولى والتي قُتل فيها الآلاف من الأستراليين والنيوزيلنديين، إن أي شخص سيأتي إلى تركيا حاملا أفكاراً معادية للمسلمين سيتم إعادته مدفونا داخل نعشه كما حدث مع أجداده.

إلا أن موريسون قال إنه من غير المقبول أن يتم الأدلاء بمثل هذه التصريحات سواء كان الأمر ناتجا عن الشعور بالغضب أو له علاقة بالحسابات الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية.

وكان الهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش قد أسفر عن مقتل خمسين شخصا وإصابة العشرات.