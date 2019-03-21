السودان يحذر من التنقيب عن النفط في حلايب...و نيوزيلندا تعلن حظر الأسلحة نصف الآلية بعد الهجوم على المسجدين

سجل حزب "منتدى\nمن أجل الديمقراطية" الهولندي القومي نجاحا مفاجئا في انتخابات أولية في البلاد. ويتوقع أن يحصل الحزب\nالمعادي للمهاجرين على 12 مقعدا في مجلس الشيوخ، بعدما لم يكن له أي مقعد فيه في\nالانتخابات الماضية. وذلك الرقم سيعني\nالتساوي في عدد المقاعد مع حزب رئيس الوزراء مارك روتي مما يعني خسارة ائتلافه\nللأغلبية. وأنشئ الحزب قبل 3\nسنوات فقط وقال رئيسه إن هذا النصر يأتي بسبب "فشل النخبة الحاكمة التي سمحت\nبالهجرة الجماعية إلى هولندا". ويتوقع مراقبون أن\nيتحالف حزب "منتدى من أجل الديمقراطية" مع حزب "الحرية" المعادي\nللإسلام الذي يقوده السياسي غيرت فيلدر.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
حزب هولندي يعادي المهاجرين يحقق فوزا في الانتخابات
سجل حزب "منتدى من أجل الديمقراطية" الهولندي القومي نجاحا مفاجئا في انتخابات أولية في البلاد.
ويتوقع أن يحصل الحزب المعادي للمهاجرين على 12 مقعدا في مجلس الشيوخ، بعدما لم يكن له أي مقعد فيه في الانتخابات الماضية.
وذلك الرقم سيعني التساوي في عدد المقاعد مع حزب رئيس الوزراء مارك روتي مما يعني خسارة ائتلافه للأغلبية.
وأنشئ الحزب قبل 3 سنوات فقط وقال رئيسه إن هذا النصر يأتي بسبب "فشل النخبة الحاكمة التي سمحت بالهجرة الجماعية إلى هولندا".
ويتوقع مراقبون أن يتحالف حزب "منتدى من أجل الديمقراطية" مع حزب "الحرية" المعادي للإسلام الذي يقوده السياسي غيرت فيلدر.
نيوزيلندا تعلن أنها ستحظر جميع الأسلحة نصف الآلية والعسكرية
أعلنت نيوزيلندا أنها ستحظر بيع جميع البنادق الهجومية والأسلحة العسكرية النصف آلية (Semi-Automatic).
ويأتي هذا القرار بعد الهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش والذي راح ضحيته 50 شخصا، بعدما فتح مسلح ممن يؤمنون "بتفوق العرق الأبيض" النار على المصلين يوم الجمعة الماضي.
وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرين إن تاريخ نيوزيلندا قد تغير إلى الأبد والآن ستتغير قوانينها أيضا.
ورحب مواطنون في مدينة كرايست تشيرتش بالقرار.
السودان: "التنقيب عن النفط في حلايب غير قانوني"
حذر السودان من "عدم قانونية" دعوات شركات نفط مصرية للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين.
وتقع حلايب في بقعة غنية بالمعادن على البحر الأحمر وكانت محور خلاف لسنوات بين القاهرة والخرطوم.
وقال وزير النفط والغاز السوداني سعد الدين البشرى: "إنها عملية غير قانونية، يمكن أن تواجه الأطراف المشاركة في تنفيذها عواقب قانونية".
وفي الـ10 من مارس/آذار دعت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول شركات التنقيب عن النفط إلى تقديم عروض للاستكشاف في مناطق وصفتها الشركة بأراض مصرية في مياه البحر الأحمر.
وأكد البشرى أن السودان مستعد لعمليات استكشاف مشتركة في تلك المنطقة ولكن فقط بوجود اتفاق بين البلدين.