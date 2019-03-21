السودان يحذر من التنقيب عن النفط في حلايب...و نيوزيلندا تعلن حظر الأسلحة نصف الآلية بعد الهجوم على المسجدين

سجل حزب "منتدى من أجل الديمقراطية" الهولندي القومي نجاحا مفاجئا في انتخابات أولية في البلاد.

ويتوقع أن يحصل الحزب المعادي للمهاجرين على 12 مقعدا في مجلس الشيوخ، بعدما لم يكن له أي مقعد فيه في الانتخابات الماضية.

وذلك الرقم سيعني التساوي في عدد المقاعد مع حزب رئيس الوزراء مارك روتي مما يعني خسارة ائتلافه للأغلبية.

وأنشئ الحزب قبل 3 سنوات فقط وقال رئيسه إن هذا النصر يأتي بسبب "فشل النخبة الحاكمة التي سمحت بالهجرة الجماعية إلى هولندا".

ويتوقع مراقبون أن يتحالف حزب "منتدى من أجل الديمقراطية" مع حزب "الحرية" المعادي للإسلام الذي يقوده السياسي غيرت فيلدر.