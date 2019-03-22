إردوغان يثني على رئيسة وزراء نيوزيلندا...وكوريا الشمالية تنسحب من مكتب التنسيق المشترك

سحبت كوريا الشمالية طاقمها من مكتب التنسيق المشترك بين الكورتين.

وافتتح المكتب العام الماضي من أجل تشجيع المحادثات بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية.

ويأتي هذا الانسحاب بعد فشل القمة الثانية التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي بفيتنام الشهر الماضي