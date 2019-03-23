نهاية "الخلافة" بعد أن كانت تحكم الملايين في سوريا والعراق

وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الى العاصمة المصرية القاهرة في اول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه. من جهة ثانية طلب رئيس الوزراء من مجلس النواب العراق عزل محافظ مدينة الموصل ونوابه في اعقاب غرق نحو مائة شخص وفقدان العشرات في انقلاب عبارة في مياه نهر دجلة.
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رئيس وزراء العراق يصل الى القاهرة
وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الى العاصمة المصرية القاهرة في اول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.
من جهة ثانية طلب رئيس الوزراء من مجلس النواب العراق عزل محافظ مدينة الموصل ونوابه في اعقاب غرق نحو مائة شخص وفقدان العشرات في انقلاب عبارة في مياه نهر دجلة.
اعتقال عشرة متطرفين اسلاميين كانوا يخططون لقتل "أكبر عدد ممكن من الكفار"
ألقت الشرطة الألمانية القبض على عشرة أشخاص كانوا يخططون لقتل أكبر "عدد ممكن من الكفار" بحسب الشرطة الألمانية.
وشارك في حملة الاعتقالات التي شملت ثلاث ولايات المانية 200 رجل أمن.
وكان المعتقلون قد استأجروا شاحنة كبيرة واتصلوا بتجار للأسلحة لشراء اسلحة بغرض استخدامها في العملية.
وتتراوح أعمار المعتقلين ما بين 20 و 42 عاما.