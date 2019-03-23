نهاية "الخلافة" بعد أن كانت تحكم الملايين في سوريا والعراق

وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الى العاصمة المصرية القاهرة في اول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.

من جهة ثانية طلب رئيس الوزراء من مجلس النواب العراق عزل محافظ مدينة الموصل ونوابه في اعقاب غرق نحو مائة شخص وفقدان العشرات في انقلاب عبارة في مياه نهر دجلة.