الشرطة المغربية تفرق مظاهرة للمعلمين في الرباط، وقمة ثلاثية في القاهرة بمشاركة زعماء مصر والأردن والعراق

تعقد اليوم في القاهرة قمة ثلاثية\nتضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني،\nورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لبحث القضايا الإقليمية والتعاون\nالاقتصادي. وكانت العاصمة المصرية قد استضافت مساء امس\nاجتماعا لوزراء خارجية ورؤساء أجهزة مخابرات الدول الثلاث تحضيرا للقمة.
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قمة ثلاثية في القاهرة بمشاركة زعماء مصر والأردن والعراق
تعقد اليوم في القاهرة قمة ثلاثية تضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لبحث القضايا الإقليمية والتعاون الاقتصادي.
وكانت العاصمة المصرية قد استضافت مساء امس اجتماعا لوزراء خارجية ورؤساء أجهزة مخابرات الدول الثلاث تحضيرا للقمة.
الشرطة المغربية تفرق تظاهرة للمعلمين في الرباط
استخدمت قوات الأمن في العاصمة المغربية الرباط خراطيم المياه لتفريق الآلاف من المعلمين الذين كانوا يطالبون بتحسين ظروف عملهم.
وكان المحتجون يعتزمون قضاء الليل أمام البرلمان.
ويطالب المتظاهرون بإلغاء العقود محدودة الأمد مع الحكومة على أن يتم ادماجهم المباشر في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة.