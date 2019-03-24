الشرطة المغربية تفرق مظاهرة للمعلمين في الرباط، وقمة ثلاثية في القاهرة بمشاركة زعماء مصر والأردن والعراق

استخدمت قوات الأمن في العاصمة المغربية الرباط خراطيم المياه لتفريق الآلاف من المعلمين الذين كانوا يطالبون بتحسين ظروف عملهم.

وكان المحتجون يعتزمون قضاء الليل أمام البرلمان.

ويطالب المتظاهرون بإلغاء العقود محدودة الأمد مع الحكومة على أن يتم ادماجهم المباشر في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة.