رئيس الوزراء الإسرائيلي يقرر قطع زيارته لأمريكا بسبب هجوم صاروخي قرب تل أبيب

توصلت دراسة جديدة إلى أن الآباء والأمهات والأطفال يتفاعلون بدرجة أقل عند قراءة الكتب الإلكترونية معا، مقارنة مع الكتب المطبوعة.

ووجد باحثون من جامعة ميشيغان الأمريكية أن الآباء تحدثوا عن التكنولوجيا أكثر من حديثهم عن المحتوى عند استخدام الكتب الإلكترونية.

وراقبت الدراسة 37 من الأباء والأمهات وأطفالهم بشكل منفصل وهم يقرؤون ثلاثة أشكال مختلفة من الكتب المطبوعة ، والكتب الإلكترونية الأساسية على الكمبيوتر اللوحي ، والكتب الإلكترونية المحسّنة مع ميزات مثل المؤثرات الصوتية والرسوم المتحركة.

وقالت المؤلفة الرئيسية في الدراسة ، الدكتورة تيفاني مونزر ، إن تواتر ونوعية التفاعلات كانت أفضل عند قراءة الكتب المطبوعة.