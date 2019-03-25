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رئيس الوزراء الإسرائيلي يقرر قطع زيارته لأمريكا بسبب هجوم صاروخي قرب تل أبيب
ملخص
- رئيس الوزراء الإسرائيلي يقرر قطع زيارته لأمريكا بسبب هجوم صاروخي قرب تل أبيب
- الأمن الإسرائيلي: سجناء من حماس طعنوا حارسين
- أردوغان يقول إن تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة
- ولي العهد البريطاني يزور كوبا في أول زيارة ملكية رسمية
- أكبر قضية احتيال في التاريخ البريطاني أمام المحكمة اليوم
- رئيسة وزراء نيوزيلندا تأمر بتحقيق قضائي مستقل في هجمات مسجدي كرايست تشيرتش
- أيهما أفضل للطفل: الكتب المطبوعة أم الالكيترونية؟
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أيهما أفضل للطفل: الكتب المطبوعة أم الالكيترونية؟
توصلت دراسة جديدة إلى أن الآباء والأمهات والأطفال يتفاعلون بدرجة أقل عند قراءة الكتب الإلكترونية معا، مقارنة مع الكتب المطبوعة.
ووجد باحثون من جامعة ميشيغان الأمريكية أن الآباء تحدثوا عن التكنولوجيا أكثر من حديثهم عن المحتوى عند استخدام الكتب الإلكترونية.
وراقبت الدراسة 37 من الأباء والأمهات وأطفالهم بشكل منفصل وهم يقرؤون ثلاثة أشكال مختلفة من الكتب المطبوعة ، والكتب الإلكترونية الأساسية على الكمبيوتر اللوحي ، والكتب الإلكترونية المحسّنة مع ميزات مثل المؤثرات الصوتية والرسوم المتحركة.
وقالت المؤلفة الرئيسية في الدراسة ، الدكتورة تيفاني مونزر ، إن تواتر ونوعية التفاعلات كانت أفضل عند قراءة الكتب المطبوعة.
رئيسة وزراء نيوزيلندا تأمر بتحقيق قضائي مستقل في هجمات مسجدي كرايست تشيرتش
أمرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن بإجراء تحقيق قضائي مستقل في هجمات مسجدي كرايست تشيرتش.
وقالت أردرن إنه من المهم البحث في كل شيء لمعرفة كيف وقع الهجوم، وما الذي كان يمكن فعله لمنع الهجوم.
وسوف تحقق الهيئة الملكية في عمل أجهزة الاستخبارات النيوزيلندية والشرطة والوكالات الأخرى ذات الصلة.
وتعرض مسؤولو الاستخبارات في نيوزيلندا على وجه الخصوص لانتقادات بسبب الافتقار الواضح لمراقبة المتطرفين اليمينيين.
أكبر قضية احتيال في التاريخ البريطاني أمام المحكمة اليوم
تبدأ اليوم إجراءات المحاكمة في أكبر قضية احتيال في التاريخ البريطاني، حيث تقوم الشركة الأمريكية هوليت باكراد بمقاضاة الرئيس السابق لشركة برمجيات تسمى أوتونومي للمطالبة بأكثر من خمسة مليارات دولار.
وكانت شركة هوليت باكراد التي تعرف حاليا اختصارا HP استحوذت على شركة أوتونومي في عام 2011 مقابل عشرة مليارات ونصف المليار دولار ولكنها شطبت معظم ذلك المبلغ بعد عام.
وتتهم شركة HP الرئيس التنفيذي السابق لشركة Autonomy ، مايك لينش ، بتزوير الحسابات المالية لشركته خلال مفاوضات الاستحواذ.
وينفي لينش بشدة هذا الادعاء واتهم HP بسوء إدارة الشركة بعد الاستحواذ عليها.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة تسعة أشهر.
ولي العهد البريطاني يزور كوبا في أول زيارة ملكية رسمية
بدأ ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أول زيارة رسمية لكوبا من قبل أحد أفراد العائلة المالكة منذ تبنت الجزيرة "الشيوعية" في أوائل الستينيات.
ووضع الأمير تشارلز وزوجته كاميلا إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لبطل الاستقلال الكوبي، خوسيه مارتي، في ميدان الثورة.
وتقول الحكومة البريطانية تعقيبا على الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، إنها تريد تعزيز التجارة مع كوبا، التي فتحت اقتصادها على مدار العقد الماضي للاستثمار الأجنبي.
أردوغان يقول إن تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستنقل قضية هضبة الجولان إلى الأمم المتحدة.
وأضاف أردوغان إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان كان "هدية" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات هناك.
الأمن الإسرائيلي: سجناء من حماس طعنوا حارسين
قال مسؤولون في الأمن الإسرائيلي إن سجناء من حماس طعنوا حارسين في سجن بجنوب البلاد.
وأفاد المسؤولون أن الحارسين هوجما أثناء نقلهما السجناء في سجن كتسيوت إلى زنزانات أخرى.
وتعد أصابة أحد الحارسين خطيرة.
كما أفاد المسؤولون الإسرائيليون بإصابة 11 سجينا عندما حاول أفراد الأمن تهدئة الاضطرابات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يقرر قطع زيارته لأمريكا بسبب هجوم صاروخي قرب تل أبيب
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيقطع زيارته للولايات المتحدة بعد هجوم صاروخي قرب مدينة تل أبيب.
وأضاف "في ضوء الأحداث الأمنية قررت قطع زيارتي للولايات المتحدة" واصفا الهجوم بأنه جريمة بشعة ستؤدي إلى رد إسرائيلي قوي.
وأشار نتنياهو إلى أنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات المقبلة ثم سيعود فورا إلى إسرائيل.