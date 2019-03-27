جامعة تطرد طالبة بتهمة دفع مليون دولار رشوى...وعقوبات على شركات في إيران والإمارات بحجة تمويل الحرس الثوري

عقوبات على شركات في إيران والإمارات بحجة تمويل الحرس الثوري
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عقوبات أمريكية على شركات في إيران والإمارات وتركيا
فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات جديدة على شبكة من الشركات والأفراد في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة لأنها، بحسب البيان، تنقل مليارات الدولارات واليورو إلى الحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أدرجت في القائمة السوداء 25 شخصًا وكيانًا، بما في ذلك شركات الواجهة المتمركزة في الدول الثلاث، وهي مرتبطة بوزارة الدفاع وبالحرس الثوري الإيراني، حسب الوزارة الأمريكية.
وتشمل المؤسسات المستهدفة بنوكا ومؤسسات مالية أخرى، بما في ذلك بنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان "نحن نستهدف شبكة واسعة من الشركات والأفراد المتواجدين في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة لتعطيل مخطط استخدمه النظام الإيراني لنقل أموال غير مشروعة بأكثر من مليار دولار".
جامعة تطرد طالبة بتهمة دفع مليون دولار رشوى
طردت جامعة يال الأمريكية طالبة، تواجه عائلتها تهما بدفع 1.2 مليون دولار كرشى ضمن فضيحة كشف عنها مؤخرا، تقوم فكرتها على التحايل على اختبارات القبول في الجامعات المرموقة عبر دفع أموال لأشخاص في تلك المؤسسات التعليمية لتسهيل قبول الطلاب فيها.
وتواجه مدربة كرة قدم سابقة اتهامات باستلام 400 ألف دولار كرشوة، مقابل تسجيل طالبة - لا تمارس تلك الرياضة - ضمن الفريق الرياضي الجامعي.
وذكر موقع الجامعة الإلكتروني إن رودي ميرديث، مدربة كرة القدم التي استقالت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "إحتالت وصادقت على طلبي انضمام. أحدهما تم رفضه والآخر تم قبوله".
ويمكنكم قراءة المزيد عن تلك فضيحة الاحتيال تلك في المقال التالي:
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عقوبات أمريكية على شركات في إيران والإمارات وتركيا
فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات جديدة على شبكة من الشركات والأفراد في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة لأنها، بحسب البيان، تنقل مليارات الدولارات واليورو إلى الحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أدرجت في القائمة السوداء 25 شخصًا وكيانًا، بما في ذلك شركات الواجهة المتمركزة في الدول الثلاث، وهي مرتبطة بوزارة الدفاع وبالحرس الثوري الإيراني، حسب الوزارة الأمريكية.
وتشمل المؤسسات المستهدفة بنوكا ومؤسسات مالية أخرى، بما في ذلك بنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان "نحن نستهدف شبكة واسعة من الشركات والأفراد المتواجدين في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة لتعطيل مخطط استخدمه النظام الإيراني لنقل أموال غير مشروعة بأكثر من مليار دولار".
جامعة تطرد طالبة بتهمة دفع مليون دولار رشوى
طردت جامعة يال الأمريكية طالبة، تواجه عائلتها تهما بدفع 1.2 مليون دولار كرشى ضمن فضيحة كشف عنها مؤخرا، تقوم فكرتها على التحايل على اختبارات القبول في الجامعات المرموقة عبر دفع أموال لأشخاص في تلك المؤسسات التعليمية لتسهيل قبول الطلاب فيها.
وتواجه مدربة كرة قدم سابقة اتهامات باستلام 400 ألف دولار كرشوة، مقابل تسجيل طالبة - لا تمارس تلك الرياضة - ضمن الفريق الرياضي الجامعي.
وذكر موقع الجامعة الإلكتروني إن رودي ميرديث، مدربة كرة القدم التي استقالت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "إحتالت وصادقت على طلبي انضمام. أحدهما تم رفضه والآخر تم قبوله".
ويمكنكم قراءة المزيد عن تلك فضيحة الاحتيال تلك في المقال التالي:
أسماء لامعة في هوليوود متورطة في فضيحة غش بجامعات كبرى