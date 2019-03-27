جامعة تطرد طالبة بتهمة دفع مليون دولار رشوى...وعقوبات على شركات في إيران والإمارات بحجة تمويل الحرس الثوري

فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات جديدة على شبكة من الشركات والأفراد في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة لأنها، بحسب البيان، تنقل مليارات الدولارات واليورو إلى الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أدرجت في القائمة السوداء 25 شخصًا وكيانًا، بما في ذلك شركات الواجهة المتمركزة في الدول الثلاث، وهي مرتبطة بوزارة الدفاع وبالحرس الثوري الإيراني، حسب الوزارة الأمريكية.

وتشمل المؤسسات المستهدفة بنوكا ومؤسسات مالية أخرى، بما في ذلك بنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان "نحن نستهدف شبكة واسعة من الشركات والأفراد المتواجدين في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة لتعطيل مخطط استخدمه النظام الإيراني لنقل أموال غير مشروعة بأكثر من مليار دولار".