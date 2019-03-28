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محامي "أبلة فاهيتا" يتقدم ببلاغ رسمي لإسقاط الجنسية عن خالد أبو النجا وعمرو واكد، ومانشستر يونايتد يُعين رسميا النرويجي سولشاير مدربا للفريق
ملخص
- محامي "أبلة فاهيتا" يتقدم ببلاغ رسمي لإسقاط الجنسية عن خالد أبو النجا وعمرو واكد
- فيسبوك سيحجب صفحات تروج للتعصب القومي للبيض والنزعات الإنفصالية
- مانشستر يونايتد يُعين رسميا النرويجي سولشاير مدربا للفريق
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بواسطة أحمد ماهر و حيدر عدنان
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عاجلرويترز: دوي انفجار كبير في العاصمة الصومالية مقديشو
رجل يقتل شخصين ويجرح آخرين في هجوم مسلح بمدينة سياتل الأمريكية
قُتل شخصان وأصيب إثنان بجروح خطيرة بعدما فتح رجل النار في مدينة سياتل الأمريكية قبل أن يتسبب بحادث تصادم مميت.
وأطلق المسلح النار وأصاب أولا سيدة تقود سيارة في أحد التقاطعات، قبل أن يمشي في الشارع ويطلق النار على حافلة مصيبا السائق بجروح.
ثم قتل المسلح رجلا وسرق سيارته التي قادها نحو سيارة أخرى وصدمها متسببا بمقتل سائقها.
واعتقلت الشرطة الرجل ولكن لم تعرف دوافعه.
وفي مؤتمر صحفي قال نائب قائد شرطة المدينة إن العمل "عشوائي ولا معنى له".
مانشستر يونايتد يُعين رسميا النرويجي سولشاير مدربا للفريق
أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم تعيين أوليه جونار سولشاير مدربا للفريق بعقد ثابت يمتد ثلاثة أعوام.
وقاد المدرب النرويجي البالغ عمره 46 عاما يونايتد لتحقيق 14 انتصارا في 19 مباراة بجميع المسابقات منذ تعيينه مدربا مؤقتا لخلافة جوزيه مورينيو الذي أقيل في ديسمبر كانون الأول الماضي.
فيسبوك سيحجب صفحات تروج للتعصب القومي للبيض والنزعات الانفصالية
أعلنت شركة فيسبوك إن موقعها للتواصل الاجتماعي سيحجب ابتداء من الأسبوع المقبل كل ما ينشر على صفحات موقعي فيسبوك وانستغرام التي تظهر مديحاً للعرق الأبيض أو تلك التي تروج للتعصب القومي للبيض والنزعات الانفصالية.
وتعهدت بتحسين قدرات الموقع على تمييز مواد الجماعات الإرهابية وحجبها.
وانتقد الموقع بشدة بعد أن بثتْ منصات تابعة له لقطات إطلاق النار بشكل عشوائي على مصلين في مسجدين بنيوزيلاندا قبل قرابة عشرة أيام.
وبث منفذ الهجوم الحادث مباشرة لمدة 17 دقيقة عبر حسابه على فيسبوك.
وبعد مرور ساعات على الهجوم، ظلت لقطات منه تنتشر على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب، إضافة إلى منصات انستغرام وواتساب المملوكتين لفيسبوك.
محامي "أبلة فاهيتا" يتقدم ببلاغ رسمي لإسقاط الجنسية عن خالد أبو النجا وعمرو واكد
قال أحد المحامين المصريين، الذي أشتهر برفع مئات القضايا ضد شخصيات سياسية وناشطين وممثلين وحتى دمية برنامج "أبلة فاهيتا" الساخر، إنه تقدم ببلاغ رسمي يطالب فيه بإسقاط الجنسية عن الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا.
ووصف المحامي سمير صبري، 67 عاما، أبو النجا و واكد بـ "الخائنين والعميلين" لتطاولهما على قادة الدولة، على حد وصفه، وأعرب عن تأييده قرار نقابة المهن التمثيلية بشطب الفنانين من النقابة بتهمة "التآمر ضد الوطن" بسبب مشاركتهما في جلسة استماع حضرها عضو بالكونغرس الأمريكي بشأن التعديلات الدستورية.
وأعرب الفنانان عن معارضتهما لتعديلات دستورية قد تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.
ووأصدر أمرا وفي صباح اليوم التالي قام مكتبه بإصدار شكوى جنائية للمدعي العام يتهم فيها الدمية بنشر الفسق، ولو تمت إدانتها فإنها ستواجه حكما بالسجن خمسة أعوا
وكان صبري قد تقدم ببلاغ رسمي عام 2017 ضد الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" بتهمة نشر الفسق بسبب برنامجها الساخر على إحدى الفضائيات المصرية.