محامي "أبلة فاهيتا" يتقدم ببلاغ رسمي لإسقاط الجنسية عن خالد أبو النجا وعمرو واكد، ومانشستر يونايتد يُعين رسميا النرويجي سولشاير مدربا للفريق

قُتل شخصان وأصيب إثنان بجروح خطيرة بعدما فتح رجل النار في مدينة سياتل الأمريكية قبل أن يتسبب بحادث تصادم مميت.

وأطلق المسلح النار وأصاب أولا سيدة تقود سيارة في أحد التقاطعات، قبل أن يمشي في الشارع ويطلق النار على حافلة مصيبا السائق بجروح.

ثم قتل المسلح رجلا وسرق سيارته التي قادها نحو سيارة أخرى وصدمها متسببا بمقتل سائقها.

واعتقلت الشرطة الرجل ولكن لم تعرف دوافعه.

وفي مؤتمر صحفي قال نائب قائد شرطة المدينة إن العمل "عشوائي ولا معنى له".