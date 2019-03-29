"اللقاء الأول" لعلاء عبد الفتاح بعد الإفراج عنه في مصر، وجورج كلوني يدعو إلى مقاطعة فنادق سلطنة بروناي

دعا الممثل الأمريكي جورج كلوني إلى مقاطعة تسعة فنادق فاخرة في أوروبا والولايات المتحدة تمتلكها سلطنة بروناي ردا على اعتزامها تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يقبض عليهم، من المواطنين المسلمين، بتهمة ممارسة الزنا أو ممارسة الجنس بين المثليين.

ونشر كلوني قائمة بتسعة فنادق التي قال إنه تأكد من أن هيئة الاستثمار في بروناي والتابعة للسلطان حسن البلقية، تمتلكها.

وفي مقال بموقع Deadline.com المتخصص في أخبار السينما الأمريكية، كتب كلوني أنه لا يمكن المساهمة في اقتصاد ذلك البلد الذي يرجم ويجلد مواطنيه حتى الموت.

وقال متحدث باسم وزارة الأوقاف إنه يتوقع أن يعلن حاكم البلاد السلطان حسن البلقية في الثالث من أبريل/نيسان عن موعد تطبيق هذه القوانين. وتطبق بروناي، التي تقطنها غالبية مسلمة وتقع في جنوب شرق آسيا، الشريعة الإسلامية منذ عام 2014.