"اللقاء الأول" لعلاء عبد الفتاح بعد الإفراج عنه في مصر، وجورج كلوني يدعو إلى مقاطعة فنادق سلطنة بروناي

"اللقاء الأول" لعلاء عبد الفتاح بعد الإفراج عنه في مصر
جورج كلوني يدعو إلى مقاطعة فنادق سلطنة بروناي
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بواسطة أحمد ماهر و نغم قاسم
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القضايا الرئيسية للقمة العربية: الجولان وغزة وعودة سوريا إلى الجامعة العربية
يجتمع وزراء خارجية الدول العربية اليوم في العاصمة
التونسية، تمهيدا لعقد القمة العربية في دورتها الثلاثين الأحد المقبل.
وتتصدر قضية الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل
على هضبة الجولان المحتلة جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى التوتر في قطاع غزة، وعودة
سوريا إلى الجامعة العربية.
جورج كلوني يدعو إلى مقاطعة فنادق سلطنة بروناي
دعا الممثل الأمريكي جورج كلوني إلى مقاطعة
تسعة فنادق فاخرة في أوروبا والولايات المتحدة تمتلكها سلطنة بروناي ردا على
اعتزامها تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يقبض عليهم، من المواطنين المسلمين، بتهمة
ممارسة الزنا أو ممارسة الجنس بين المثليين.
ونشر كلوني قائمة بتسعة فنادق التي قال إنه
تأكد من أن هيئة الاستثمار في بروناي والتابعة للسلطان حسن البلقية، تمتلكها.
وفي مقال بموقع Deadline.com المتخصص في أخبار السينما الأمريكية، كتب كلوني
أنه لا يمكن المساهمة في اقتصاد ذلك البلد الذي يرجم ويجلد مواطنيه حتى الموت.
وقال متحدث باسم وزارة الأوقاف إنه يتوقع أن يعلن
حاكم البلاد السلطان حسن البلقية في الثالث من أبريل/نيسان عن موعد تطبيق هذه القوانين.
وتطبق بروناي، التي تقطنها غالبية مسلمة وتقع في جنوب شرق آسيا، الشريعة الإسلامية
منذ عام 2014.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
"اللقاء الأول" لعلاء عبد الفتاح بعد الإفراج عنه في مصر
احتفلت أسرة الناشط السياسي المصري علاء عبد
الفتاح بالإفراج عنه مساء أمس الخميس، على الرغم من إجراءات المراقبة الأمنية
الصارمة التي سيخضع لها لمدة خمس سنوات.
ونشرت أخت علاء، منى سيف، صورة لـ
"اللقاء الأول" بين علاء وكلبته توكا، على حسابها بتويتر.
واحتفى ناشطون ومصريون على مواقع التواصل
الاجتماعي بعلاء بعد أن قضى خمس سنوات في السجن بتهمة التظاهر في قضية تعود إلى
عام 2013.
ويعد علاء أحد أبرز الوجوه الإعلامية لثورة
25 يناير في مصر 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك.
ومع انتهاء مدة السجن، سيخضع علاء لفترة مراقبة
أمنية تستمر خمس سنوات أخرى. وسيتعين عليه تسليم نفسه إلى قسم الشرطة ليبيت فيه كل
ليلة ضمن ما يسمى بالإجراءات الاحترازية.
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر و نغم قاسم
time_stated_uk
القضايا الرئيسية للقمة العربية: الجولان وغزة وعودة سوريا إلى الجامعة العربية
يجتمع وزراء خارجية الدول العربية اليوم في العاصمة التونسية، تمهيدا لعقد القمة العربية في دورتها الثلاثين الأحد المقبل.
وتتصدر قضية الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى التوتر في قطاع غزة، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية.
جورج كلوني يدعو إلى مقاطعة فنادق سلطنة بروناي
دعا الممثل الأمريكي جورج كلوني إلى مقاطعة تسعة فنادق فاخرة في أوروبا والولايات المتحدة تمتلكها سلطنة بروناي ردا على اعتزامها تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يقبض عليهم، من المواطنين المسلمين، بتهمة ممارسة الزنا أو ممارسة الجنس بين المثليين.
ونشر كلوني قائمة بتسعة فنادق التي قال إنه تأكد من أن هيئة الاستثمار في بروناي والتابعة للسلطان حسن البلقية، تمتلكها.
وفي مقال بموقع Deadline.com المتخصص في أخبار السينما الأمريكية، كتب كلوني أنه لا يمكن المساهمة في اقتصاد ذلك البلد الذي يرجم ويجلد مواطنيه حتى الموت.
وقال متحدث باسم وزارة الأوقاف إنه يتوقع أن يعلن حاكم البلاد السلطان حسن البلقية في الثالث من أبريل/نيسان عن موعد تطبيق هذه القوانين. وتطبق بروناي، التي تقطنها غالبية مسلمة وتقع في جنوب شرق آسيا، الشريعة الإسلامية منذ عام 2014.
"اللقاء الأول" لعلاء عبد الفتاح بعد الإفراج عنه في مصر
احتفلت أسرة الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح بالإفراج عنه مساء أمس الخميس، على الرغم من إجراءات المراقبة الأمنية الصارمة التي سيخضع لها لمدة خمس سنوات.
ونشرت أخت علاء، منى سيف، صورة لـ "اللقاء الأول" بين علاء وكلبته توكا، على حسابها بتويتر.
واحتفى ناشطون ومصريون على مواقع التواصل الاجتماعي بعلاء بعد أن قضى خمس سنوات في السجن بتهمة التظاهر في قضية تعود إلى عام 2013.
ويعد علاء أحد أبرز الوجوه الإعلامية لثورة 25 يناير في مصر 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك.
ومع انتهاء مدة السجن، سيخضع علاء لفترة مراقبة أمنية تستمر خمس سنوات أخرى. وسيتعين عليه تسليم نفسه إلى قسم الشرطة ليبيت فيه كل ليلة ضمن ما يسمى بالإجراءات الاحترازية.
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