قمة عربية في تونس، والأتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات المحلية

تعقد\nاليوم في تونس العاصمة القمة العربية الثلاثين بمشاركة عدد من القادة العرب ومن\nالمتوقع أن يناقش المشاركون في القمة عدة قضايا مهمة من بينها اعتراف الولايات\nالمتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة و جهود التسوية السلمية\nفي ليبيا والصراع في اليمن. كما\nيشارك في أعمال القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
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تونس تستضيف القمة العربية الثلاثين
تعقد اليوم في تونس العاصمة القمة العربية الثلاثين بمشاركة عدد من القادة العرب
ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في القمة عدة قضايا مهمة من بينها اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة و جهود التسوية السلمية في ليبيا والصراع في اليمن.
كما يشارك في أعمال القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات المحلية
بدأ الناخبون الأتراك في الإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم في الانتخابات المحلية.
ويرى العديد من المراقبين في الانتخابات المحلية اختبارا للرئيس طيب رجب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويحق لنحو 57 مليون شخص المشاركة في الاقتراع.