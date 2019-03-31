قمة عربية في تونس، والأتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات المحلية

تعقد اليوم في تونس العاصمة القمة العربية الثلاثين بمشاركة عدد من القادة العرب

ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في القمة عدة قضايا مهمة من بينها اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة و جهود التسوية السلمية في ليبيا والصراع في اليمن.

كما يشارك في أعمال القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.