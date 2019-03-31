ناخبون أتراك
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قمة عربية في تونس، والأتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات المحلية

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ملخص

  1. الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات المحلية
  2. تونس تستضيف القمة العربية الثلاثين

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  1. تونس تستضيف القمة العربية الثلاثين

    تعقد اليوم في تونس العاصمة القمة العربية الثلاثين بمشاركة عدد من القادة العرب

    ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في القمة عدة قضايا مهمة من بينها اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة و جهود التسوية السلمية في ليبيا والصراع في اليمن.

    كما يشارك في أعمال القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

  2. الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات المحلية

    بدأ الناخبون الأتراك في الإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم في الانتخابات المحلية.

    ويرى العديد من المراقبين في الانتخابات المحلية اختبارا للرئيس طيب رجب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

    ويحق لنحو 57 مليون شخص المشاركة في الاقتراع.

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