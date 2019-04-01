تقدم مرشح المعارضة التركية في إسطنبول، والإمارات تعدل القوانين الخاصة باستقدام أسر العاملين الأجانب

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن، إن ما وصله من نتائج حتى الآن يشير إلى أن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لمنصب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، يتقدم بفارق بسيط عن رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال رئيس اللجنة إنه تم حتى الآن فرز 31 ألفا و102 من الصناديق الانتخابية بينما لم يتم فرز 84 صندوقا بعد بسبب الاعتراضات.

وكانت النتائج الاولية للاتخابات المحلية في تركيا تشير خسارة كبرى لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة وأزمير.

إلا أن أردوغان قال في خطاب له ليلة أمس إن "الشعب التركي جعل حزب العدالة والتنمية اليوم في الصدارة للمرة الـ15 في الانتخابات".