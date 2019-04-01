تقدم مرشح المعارضة التركية في إسطنبول، والإمارات تعدل القوانين الخاصة باستقدام أسر العاملين الأجانب

رئيس لجنة الانتخابات التركية: تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول
الإمارات تعدل القوانين الخاصة باستقدام أسر العاملين الأجانب
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الإمارات تعدل القوانين الخاصة باستقدام أسر العاملين الأجانب
عدلت السلطات الإماراتية من القوانين الخاصة
باستقدام أفراد أسر العاملين الأجانب بحيث يحل شرط الدخل محل شرط المهنة.
كما نص قرار مجلس الوزراء الإماراتي على تكليف الجهات المعنية في الدولة بالعمل على تقديم عدد
من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب وهو ما يشمل جوانب التعليم
والصحة.
رئيس لجنة الانتخابات التركية: تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول
قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن، إن ما
وصله من نتائج حتى الآن يشير إلى أن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لمنصب رئيس
بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، يتقدم بفارق بسيط عن رئيس الوزراء السابق بن علي
يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقال رئيس اللجنة إنه تم حتى الآن فرز 31 ألفا و102
من الصناديق الانتخابية بينما لم يتم فرز 84 صندوقا بعد بسبب الاعتراضات.
وكانت النتائج الاولية للاتخابات المحلية في تركيا تشير خسارة كبرى لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة وأزمير.
إلا أن أردوغان قال في خطاب له ليلة أمس إن "الشعب التركي جعل حزب العدالة والتنمية اليوم في الصدارة للمرة الـ15 في الانتخابات".
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time_stated_uk
الإمارات تعدل القوانين الخاصة باستقدام أسر العاملين الأجانب
عدلت السلطات الإماراتية من القوانين الخاصة باستقدام أفراد أسر العاملين الأجانب بحيث يحل شرط الدخل محل شرط المهنة.
كما نص قرار مجلس الوزراء الإماراتي على تكليف الجهات المعنية في الدولة بالعمل على تقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب وهو ما يشمل جوانب التعليم والصحة.
رئيس لجنة الانتخابات التركية: تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول
قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن، إن ما وصله من نتائج حتى الآن يشير إلى أن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لمنصب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، يتقدم بفارق بسيط عن رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقال رئيس اللجنة إنه تم حتى الآن فرز 31 ألفا و102 من الصناديق الانتخابية بينما لم يتم فرز 84 صندوقا بعد بسبب الاعتراضات.
وكانت النتائج الاولية للاتخابات المحلية في تركيا تشير خسارة كبرى لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة وأزمير.
إلا أن أردوغان قال في خطاب له ليلة أمس إن "الشعب التركي جعل حزب العدالة والتنمية اليوم في الصدارة للمرة الـ15 في الانتخابات".