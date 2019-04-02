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المفوض الأوروبي لشؤون بريكست: خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق يصبح يوما بعد يوم أكثر ترجيحا
ملخص
- المفوض الأوروبي لشؤون بريكست: خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق يصبح يوما بعد يوم أكثر ترجيحا
- ميشيل بارنييه: يمكن تبرير تأجيل بريكست لفترة طويلة إذا جرى استفتاء جديد في المملكة المتحدة، أو انتخابات أو أي عملية سياسية أخرى
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عاجلميشيل بارنييه: الاتفاق الذي توصلنا إليه في نوفمبر الماضي هو الاتفاق الوحيد الذي يضمن خروجا منظما من الاتحاد
عاجلميشيل بارنييه: هناك اتفاق بالفعل أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية معنا قبل أربعة أشهر
ميشيل بارنييه: يمكن تبرير تأجيل بريكست لفترة طويلة إذا جرى استفتاء جديد في المملكة المتحدة، أو انتخابات أو أي عملية سياسية أخرى
عاجلميشيل بارنييه: الاتحاد الأوروبي مستعد اليوم لمغادرة المملكة المتحدة
عاجلميشيل بارنييه: عدم التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة لم يكن أبدا السيناريو المفترض
عاجلالمفوض الأوروبي لشؤون بريكست: خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق يصبح يوما بعد يوم أكثر ترجيحا
تصريحات كبير المفاوضيين الأوربيين ميشيل بارنييه بعد يوم من إخفاق البرلمان البريطاني في التوصل إلى اتفاق حول "بريكست"
وفشل أعضاء مجلس العموم البريطاني أمس في التوافق على بدائل محتملة لخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) التي تقترحها الحكومة.
وبذلك، تستمر حالة الجمود بشأن كيفية خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.
وكان النواب البريطانيون قد رفضوا ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد. كما لم يحصل أي من البدائل المقترحة على الدعم الكافي في البرلمان.