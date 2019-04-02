المفوض الأوروبي لشؤون بريكست: خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق يصبح يوما بعد يوم أكثر ترجيحا

وفشل أعضاء مجلس العموم البريطاني أمس في التوافق على بدائل محتملة لخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) التي تقترحها الحكومة.

وبذلك، تستمر حالة الجمود بشأن كيفية خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

وكان النواب البريطانيون قد رفضوا ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد. كما لم يحصل أي من البدائل المقترحة على الدعم الكافي في البرلمان.