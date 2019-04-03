استقالة بوتفليقة: موسكو تحذر من التدخل الأجنبي في الجزائر، حب الحصانة البرلمانية من زعيم المعارضة في فنزويلا

دعا الكرملين إلى انتقال السلطة في الجزائر دون أي تدخل أجنبي وذلك في أعقاب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، ديميتري بيسكوف، إلى أن موسكو "تتابع بدقة الوضع في الجزائر والذي يعتبر من الشؤون الداخلية الجزائرية، ولا ينبغي أن يكون هناك تدخل خارجي".