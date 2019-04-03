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استقالة بوتفليقة: موسكو تحذر من التدخل الأجنبي في الجزائر، حب الحصانة البرلمانية من زعيم المعارضة في فنزويلا
ملخص
- سحب الحصانة البرلمانية من زعيم المعارضة في فنزويلا
- فرنسا تعرب عن ثقتها في أن الجزائريين سيواصلون انتقالهم الديمقراطي بطريقة "هادئة ومسؤولة"
- استقالة بوتفليقة: موسكو تحذر من التدخل الأجنبي في الجزائر
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استقالة بوتفليقة: موسكو تحذر من التدخل الأجنبي في الجزائر
دعا الكرملين إلى انتقال السلطة في الجزائر دون أي تدخل أجنبي وذلك في أعقاب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، ديميتري بيسكوف، إلى أن موسكو "تتابع بدقة الوضع في الجزائر والذي يعتبر من الشؤون الداخلية الجزائرية، ولا ينبغي أن يكون هناك تدخل خارجي".
سحب الحصانة البرلمانية من زعيم المعارضة في فنزويلا
وافقت الجمعية الوطنية التأسيسية في فنزويلا على سحب الحصانة البرلمانية من زعيم المعارضة خوان غوايدو وذلك للسماح بمواصلة التحقيق القضائي ضده.
وكانت المحكمة العليا في فنزويلا قد طلبت من الجمعية الوطنية أمس سحب الحصانة البرلمانية عن غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
وتشمل قائمة الاتهامات بحق غوايدو ارتكاب مخالفات ضريبية وتلقي أموال بصورة غير شرعية من مؤسسات دولية وإقليمية وهي الاتهامات التي ينكرها زعيم المعارضة الذي أعلن مواصلته العمل ضد حكم الرئيس نيكولاس مادورو.
فرنسا تعرب عن ثقتها في أن الجزائريين سيواصلون انتقالهم الديمقراطي بطريقة "هادئة ومسؤولة"
قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان إنه واثق من أن الجزائريين سيواصلون انتقالهم الديمقراطي بطريقة ”هادئة ومسؤولة“ بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته.
وقال لو دريان في بيان ”هذه صفحة مهمة في تاريخ الجزائر.. نحن نثق في قدرة كل الجزائريين على مواصلة هذا الانتقال الديمقراطي بنفس روح الهدوء والمسؤولية“.