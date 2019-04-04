مباشر
هجوم نيوزيلندا: 89 تهمة تنتظر المتهم يوم الجمعة...وتركيا تخير الولايات المتحدة بين التحالف معها أو مع "الأعداء"
ملخص
- هجوم نيوزيلندا: 89 تهمة تنتظر المتهم
- تركيا تخير الولايات المتحدة بين التحالف معها أو مع "الأعداء"
- تحقيق إثيوبي: طاقم الطائرات المنكوبة اتبع كل الإجراءات الصحيحة
تغطية مباشرة
بواسطة حيدر عدنان
time_stated_uk
تركيا تخير الولايات المتحدة بين التحالف معها أو مع "الأعداء"
طالب نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الولايات المتحدة بالاختيار بين البقاء كحليف لبلاده أو الاصطفاف مع من وصفهم بالإرهابيين. في إشارة إلى تحالف الولايات المتحدة مع الأكراد في شمال سوريا.
وقال أوقطاي، في تغريدة مساء الأربعاء، رداً على تصريحات لنظيره الأمريكي مايك بنس: "على الولايات المتحدة أن تختار. هل تريد أن تبقى حليفاً لتركيا أم أن تخاطر بصداقتنا عبر مشاركة قواتها مع إرهابيين لتقويض دفاعات حليف لها في الناتو أمام أعدائه؟".
وتأتي تصريحات نائب الرئيس التركي رداً على تغريدة لنظيره الأمريكي قال فيها إن على تركيا أن تختار ما إذا كانت تريد أن تبقى حليفاً مهماً في الناتو، أو الاستمرار في صفقة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية.
المتهم بتنفيذ هجوم مسجدي نيوزيلندا يواجه 89 تهمة
أكدت الشرطة النيوزيلندية أن الرجل الذي اعتقلته بعد الهجوم على مسجدي مدينة كرايست تشيرتش سيواجه 50 تهمة قتل و 39 تهمة محاولة قتل.
وسيمثل المتهم برنتون تارانت أمام المحكمة يوم الجمعة عبر بث بالفيديو.
تحقيق إثيوبي: طاقم الطائرات المنكوبة اتبع كل الإجراءات الصحيحة
نشرت السلطات الإثيوبية نتائج التحقيقات الأولية في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية الشهر الماضي والذي قتل فيه 157 شخصا كانوا على متنها.
وقال وزير النقل إن طاقم طائرة بوينغ 737 ماكس 8 اتبع كل الإجراءات الصحيحة، ولكنه لم يستطع التحكم بالطائرة.
وأفضى التحقيق بمراجعة نظام التحكم بالطائرة قبل السماح لها بالتحليق مجددا.