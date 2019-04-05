بريطانيا تطلب تأخير البريكست حتى يونيو/حزيران...وأنباء عن إقالة رئيس جهاز المخابرات الجزائري

قال ناشطون إن السلطات في السعودية اعتقلت 7 أشخاص على الأقل في عملية تستهدف الداعمين لناشطات حقوق المرأة في البلاد.

ويحمل إثنان من المعتقلين الجنسيتين الأمريكية والسعودية، وأغلبهم له علاقة بالناشطات المعتقلات واللاتي يخضعن للمحاكمة، كما أورد حساب مجموعة "القسط" الحقوقية على تويتر، ومقرها لندن.

وأضاف الحساب أن الشخصين اللذين يحملان الجنسية الأمريكية والسعودية هما الصحفي صالح الحيدر، ووالدته عزيزة اليوسف التي توجد ضمن أولئك اللاتي يحاكمن.

أما الثاني فهو بدر الإبراهيم، وهو طبيب وكاتب، حسب مجموعة "القسط" الحقوقية ومقرها لندن.