بريطانيا تطلب تأخير البريكست حتى يونيو/حزيران...وأنباء عن إقالة رئيس جهاز المخابرات الجزائري

قال ناشطون إن السلطات في السعودية اعتقلت 7 أشخاص على الأقل في عملية تستهدف الداعمين لناشطات حقوق المرأة في البلاد. ويحمل إثنان من المعتقلين الجنسيتين الأمريكية والسعودية، وأغلبهم له علاقة بالناشطات المعتقلات واللاتي يخضعن للمحاكمة، كما أورد حساب مجموعة "القسط" الحقوقية على تويتر، ومقرها لندن. وأضاف الحساب أن الشخصين اللذين يحملان الجنسية الأمريكية والسعودية هما الصحفي صالح الحيدر، ووالدته عزيزة اليوسف التي توجد ضمن أولئك اللاتي يحاكمن. أما الثاني فهو بدر الإبراهيم، وهو طبيب وكاتب، حسب مجموعة "القسط" الحقوقية ومقرها لندن.
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بواسطة حيدر عدنان
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ناشطون سعوديون: حملة اعتقالات جديدة في البلاد
قال ناشطون إن السلطات في السعودية اعتقلت 7 أشخاص على الأقل في عملية تستهدف الداعمين لناشطات حقوق المرأة في البلاد.
ويحمل إثنان من المعتقلين الجنسيتين الأمريكية والسعودية، وأغلبهم له علاقة بالناشطات المعتقلات واللاتي يخضعن للمحاكمة، كما أورد حساب مجموعة "القسط" الحقوقية على تويتر، ومقرها لندن.
وأضاف الحساب أن الشخصين اللذين يحملان الجنسية الأمريكية والسعودية هما الصحفي صالح الحيدر، ووالدته عزيزة اليوسف التي توجد ضمن أولئك اللاتي يحاكمن.
أما الثاني فهو بدر الإبراهيم، وهو طبيب وكاتب، حسب مجموعة "القسط" الحقوقية ومقرها لندن.
تفتيش منزل شخص في ألمانيا متهم بإرسال تهديدات "يمينية"
فتشت الشرطة في ألمانيا منزل شخص تشتبه في أنه أرسل تهديدات تحمل أفكار اليمين المتطرف إلى محاكم ودوائر حكومية.
واشتملت تلك الرسائل على تهديدات بتفجير قنابل، أدت إلى إخلاء عدة بنايات الشهر الماضي.
وتقول الشرطة في برلين إنه تم استلام أكثر من 200 رسالة من ذلك النوع، وبعضها حمل توقيع "الهجوم الإشتراكي الوطني"، وهو إشارة إلى النازية.
بريطانيا تريد تمديد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي
قدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طلبا لدونالد توسك، رئيس المجلس الأوربي لتأخير خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي حتى الـ30 من يونيو/حزيران المقبل.
وياتي طلب ماي خلال محاولاتها الوصول إلى اتفاق مع حزب العمال المعارض للوصول إلى اجماع على اتفاق البركست في البرلمان.
وقالت مصادر أوروبية إن رئيس المجلس الأوروبي سيعرض على بريطانيا تمديدا لعام واحد مع وجود إمكانية مغادرة الاتحاد الأوروبي قبل ذلك.
لكن مصدرا مقربا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن الحديث عن هكذا نوع من التمديد سابق لأوانه.
"إقالة رئيس جهاز المخابرات الجزائري"
أفادت مصادر محلية جزائرية بإقالة اللواء عثمان طرطاق، المعروف بإسم بشير، من رئاسة جهاز المخابرات.
وكشفت المصادر أن طرطاق أعفي أيضا من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية المكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية.
ويتبع جهاز المخابرات في الجزائر لوزارة الدفاع.
ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه آلاف المحتجين للخروج الى الشارع للأسبوع السابع على التوالي للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ويقول المحتجون ان استقالة بوتفليقة انتصار جزئي وأنهم سيواصلون التظاهر حتى يسقطوا النخبة الحاكمة بأكملها.