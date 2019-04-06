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واشنطن تعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني على "قائمة المنظمات الإرهابية"، واحتدام الصراع على تخوم العاصمة الليبية طرابلس
ملخص
- واشنطن تعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني على "قائمة المنظمات الإرهابية"
- احتدام الصراع على تخوم العاصمة الليبية طرابلس
- محكمة مغربية تثبت أحكام الإدانة بحق ناصر الزفزافي ونشطاء في "الحراك الريفي"
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بواسطة أحمد ماهر
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محكمة مغربية تثبت أحكام الإدانة بحق ناصر الزفزافي ونشطاء في "الحراك الريفي"
ثبتت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بالمغرب كافة أحكام الإدانة الصادرة ضد قادة تظاهرات ما يعرف بالحراك الريفي، الذي شهدته البلاد بين عامي 2016-2017.
وأدين ناصر الزفزافي الذي يوصف بزعيم الحراك وثلاثة آخرين بالسجن عشرين عاما بتهم عدّة، من بينها التآمر للمساس بأمن الدولة.
وقد قاطع أغلب المدانين جلسات محاكمة الاستئناف احتجاجاً على ما وصفه بعدم تحقق شروط المحاكمة العادلة.
احتدام الصراع على تخوم العاصمة الليبية طرابلس
أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر، عن تحقيق تقدم مهم نحو العاصمة طرابلس. وأشار المسماري إلى أن المعركة ستكون خلال الساعات القليلة المقبلة على أطراف المدينة.
إلا أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج أعلنت أنها صدت القوات المهاجمة وأوقعت خسائر فادحة في صفوفها.
تأتي هذه التطورات رغم دعوة مجلس الأمن الدولي الطرفين المتصارعين إلى إيقاف جميع أنشطتهما العسكرية والانخراط في مفاوضات للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية.
واشنطن تعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني على "قائمة المنظمات الإرهابية"
ذكر مسؤولون أمريكيون لرويترز وصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأمريكية تعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني على "قائمة المنظمات الإرهابية".
ومن المحتمل أن تعلن الخارجية الأمريكية عن هذا القرار يوم الاثنين، بحسب المسؤولين.
وتأسس الحرس الثوري الإيراني في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، بقرار من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وقتها، الامام الخميني، وذلك بهدف حماية النظام الناشئ، وخلق نوع من توازن القوى مع القوات المسلحة النظامية.
وكانت الولايات المتحدة فرضت في 2018 عقوبات اقتصادية مشدّدة على الحرس الثوري.