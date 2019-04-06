واشنطن تعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني على "قائمة المنظمات الإرهابية"، واحتدام الصراع على تخوم العاصمة الليبية طرابلس

ثبتت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بالمغرب كافة أحكام الإدانة الصادرة ضد قادة تظاهرات ما يعرف بالحراك الريفي، الذي شهدته البلاد بين عامي 2016-2017.

وأدين ناصر الزفزافي الذي يوصف بزعيم الحراك وثلاثة آخرين بالسجن عشرين عاما بتهم عدّة، من بينها التآمر للمساس بأمن الدولة.

وقد قاطع أغلب المدانين جلسات محاكمة الاستئناف احتجاجاً على ما وصفه بعدم تحقق شروط المحاكمة العادلة.