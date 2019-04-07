ميسي
مباشر

تنديد فلسطيني بتعهد نتنياهو ضم مستوطنات الضفة إلى إسرائيل، وبرشلونة يعزز صدارته لقمة الدوري الإسباني

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ملخص

  1. برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد ويعزز صدارته لقمة الدوري الإسباني
  2. إدانة فلسطينية لتعهد نتنياهو بضم مستوطنات الضفة إلى إسرائيل

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد ويعزز صدارته لقمة الدوري الإسباني

    عزز فريق برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بعد أن تغلب على ضيفه وصاحب المركز الثاني، أتلتيكو مدريد، بهدفين دون رد.

    جاء هدفا المباراة عن طريق كل من الأرغواني لويسسواريزو الأرجنتيني ليونيلميسيليرتفع رصيد الفريق الكاتالوني إلى73 نقطة بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد.

  2. إدانة فلسطينية لتعهد نتنياهو بضم مستوطنات الضفة إلى إسرائيل

    أدان كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي اعلن فيها عن عزمه ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل في حال فوزه بولاية جديدة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

    وقال عريقات إن "إسرائيل ستواصل انتهاكها للقانون الدولي ما دام المجتمع الدولي مستمرا في مكافأتها ومنحها الحصانة من العقاب".

    وكان نتنياهو قد أشار في مقابلة تليفزيونية إلى أنه سيطبق السيادة الإسرائيلية " من دون تمييز بين الكتل الاستيطانية الأكبر والمستوطنات المعزولة".

العودة إلى أعلى