تنديد فلسطيني بتعهد نتنياهو ضم مستوطنات الضفة إلى إسرائيل، وبرشلونة يعزز صدارته لقمة الدوري الإسباني

برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد ويعزز صدارته لقمة الدوري الإسباني
إدانة فلسطينية لتعهد نتنياهو بضم مستوطنات الضفة إلى إسرائيل
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برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد ويعزز صدارته لقمة الدوري الإسباني
عزز فريق برشلونة
صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بعد أن تغلب على ضيفه وصاحب المركز الثاني، أتلتيكو مدريد، بهدفين
دون رد.
جاء هدفا المباراة عن طريق كل من الأرغواني لويسسواريزو الأرجنتيني ليونيلميسيليرتفع
رصيد الفريق الكاتالوني إلى73 نقطة بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد.
إدانة فلسطينية لتعهد نتنياهو بضم مستوطنات الضفة إلى إسرائيل
أدان كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي اعلن فيها عن عزمه ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل في حال فوزه بولاية جديدة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال عريقات إن "إسرائيل ستواصل انتهاكها للقانون الدولي ما دام المجتمع الدولي مستمرا في مكافأتها ومنحها الحصانة من العقاب".
وكان نتنياهو قد أشار في مقابلة تليفزيونية إلى أنه سيطبق السيادة الإسرائيلية " من دون تمييز بين الكتل الاستيطانية الأكبر والمستوطنات المعزولة".
تغطية مباشرة
time_stated_uk
برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد ويعزز صدارته لقمة الدوري الإسباني
عزز فريق برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بعد أن تغلب على ضيفه وصاحب المركز الثاني، أتلتيكو مدريد، بهدفين دون رد.
جاء هدفا المباراة عن طريق كل من الأرغواني لويسسواريزو الأرجنتيني ليونيلميسيليرتفع رصيد الفريق الكاتالوني إلى73 نقطة بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد.
إدانة فلسطينية لتعهد نتنياهو بضم مستوطنات الضفة إلى إسرائيل
أدان كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي اعلن فيها عن عزمه ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل في حال فوزه بولاية جديدة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال عريقات إن "إسرائيل ستواصل انتهاكها للقانون الدولي ما دام المجتمع الدولي مستمرا في مكافأتها ومنحها الحصانة من العقاب".
وكان نتنياهو قد أشار في مقابلة تليفزيونية إلى أنه سيطبق السيادة الإسرائيلية " من دون تمييز بين الكتل الاستيطانية الأكبر والمستوطنات المعزولة".