تنديد فلسطيني بتعهد نتنياهو ضم مستوطنات الضفة إلى إسرائيل، وبرشلونة يعزز صدارته لقمة الدوري الإسباني

أدان كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي اعلن فيها عن عزمه ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل في حال فوزه بولاية جديدة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال عريقات إن "إسرائيل ستواصل انتهاكها للقانون الدولي ما دام المجتمع الدولي مستمرا في مكافأتها ومنحها الحصانة من العقاب".

وكان نتنياهو قد أشار في مقابلة تليفزيونية إلى أنه سيطبق السيادة الإسرائيلية " من دون تمييز بين الكتل الاستيطانية الأكبر والمستوطنات المعزولة".