مظاهرات السودان: أنباء عن تدخل عناصر من الجيش لحماية المعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع

نفذت قوات الأمن السودانية محاولة لفض اعتصام لمتظاهرين أمام مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الخرطوم.

واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين الذي يطالبون بسقوط حكم الرئيس عمر البشير.

وأفاد شهود عيان بأن عناصر من وحدات القوات البحرية والجوية تدخلت لحماية المحتجين قبل أن تنسحب قوات الأمن.

ونشر ناشطون مقاطع مصورة تظهر ما قالوا إنه قيام عناصر الجيش بحماية المتظاهرين

كذلك أفاد الشهود بأنه تم السماح لعدد من المعتصمين باللجوء إلى داخل أحد المقرات العسكرية.