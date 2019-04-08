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مظاهرات السودان: أنباء عن تدخل عناصر من الجيش لحماية المعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع
ملخص
- قوات الأمن السودانية تحاول فض اعتصام أمام مقر وزارة الدفاع، وأنباء عن تدخل عناصر من الجيش لحماية المعتصمين
- حملة الأسهم في نيسان يصوتون لصالح إقالة كارلوس غصن من مجلس الإدارة
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حملة الأسهم في نيسان يصوتون لصالح إقالة كارلوس غصن من مجلس الإدارة
صوّت حملة الأسهم في شركة نيسان لصناعة السيارات لصالح إقالة رئيس الشركة السابق كارلوس غصن من مجلس إدارتها خلال اجتماع استثنائي عقد الاثنين.
ويُعد الاجتماع الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو هو الأول من نوعه منذ توقيف غصن في 19 تشرين الثاني/نوفمبر جراء اتهامات تتعلق بارتكابه مخالفات مالية.
مظاهرات السودان: أنباء عن تدخل عناصر من الجيش لحماية المعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع
نفذت قوات الأمن السودانية محاولة لفض اعتصام لمتظاهرين أمام مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الخرطوم.
واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين الذي يطالبون بسقوط حكم الرئيس عمر البشير.
وأفاد شهود عيان بأن عناصر من وحدات القوات البحرية والجوية تدخلت لحماية المحتجين قبل أن تنسحب قوات الأمن.
ونشر ناشطون مقاطع مصورة تظهر ما قالوا إنه قيام عناصر الجيش بحماية المتظاهرين
كذلك أفاد الشهود بأنه تم السماح لعدد من المعتصمين باللجوء إلى داخل أحد المقرات العسكرية.