نتنياهو يسعى إلى ولاية خامسة كرئيس للحكومة الإسرائيلية، وترحيب سعودي بقرار واشنطن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

بدأ الناخبون في إسرائيل بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي يحاول فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصول على ولاية خامسة.

ويواجه حزب الليكود الحاكم تحديا من قبل ائتلاف ينتمي إلى الوسط ويتزعمه رئيس الأركان السابق بيني جانتس.

وغالبا ما يتطلب تشكيل الحكومة في إسرائيل تكوين تحالف من عدة احزاب.

ويبلغ عدد مقاعد الكنيست 120 مقعدا