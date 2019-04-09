نتنياهو يسعى إلى ولاية خامسة كرئيس للحكومة الإسرائيلية، وترحيب سعودي بقرار واشنطن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن من وصفته بمصدر مسؤول بوزارة الخارجية ترحيب الرياض بقرار الولايات المتحدة\nالأمريكية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية. ونقلت\nالوكالة عن المصدر قوله إن على\nالمجتمع الدولي اتخاذ "موقف حازم بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري\nالإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين".
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الرياض ترحب بقرار واشنطن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن من وصفته بمصدر مسؤول بوزارة الخارجية ترحيب الرياض بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن على المجتمع الدولي اتخاذ "موقف حازم بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين".
بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
بدأ الناخبون في إسرائيل بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي يحاول فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصول على ولاية خامسة.
ويواجه حزب الليكود الحاكم تحديا من قبل ائتلاف ينتمي إلى الوسط ويتزعمه رئيس الأركان السابق بيني جانتس.
وغالبا ما يتطلب تشكيل الحكومة في إسرائيل تكوين تحالف من عدة احزاب.
ويبلغ عدد مقاعد الكنيست 120 مقعدا