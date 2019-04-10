نتنياهو في طريقه إلى ولاية خامسة، وليفربول يفوز على بورتو بهدفين دون رد

الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو في طريقه لولاية خامسة مع تقدم الأحزاب اليمينية
ليفربول يفوز على بورتو في دوري أبطال أوروبا
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ليفربول يفوز على بورتو في دوري أبطال أوروبا
فاز فريق ليفربول
الإنجليزي على ضيفه بورتو البرتغالي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم.
جاء هدفا اللقاء عن
طريق الغيني نابيكيتا والبرازيلي روبرتوفيرمينو.
وفي أطار البطولة نفسها حقق توتنهام الإنجليزي فوزا صعبا على
مانشستر سيتي بهدف دون رد.
الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو في طريقه لولاية خامسة مع تقدم الأحزاب اليمينية
تظهر النتائج شبه
النهائية للانتخابات العامة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في طريقه
إلى ولاية خامسة رغم احتدام المنافسة بينه حزبه الليكود اليميني وحزب الأزرق والأبيض الذي ينتمي إلى
تيار الوسط ويتزعمه رئيس الأركان السابق بيني جانتس.
وتشير الأرقام إلى فوز
الأحزاب الدينية واليمينية بعدد من المقاعد يسمح لها بالانضمام إلى الليكود في
ائتلاف حاكم.
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ليفربول يفوز على بورتو في دوري أبطال أوروبا
فاز فريق ليفربول الإنجليزي على ضيفه بورتو البرتغالي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
جاء هدفا اللقاء عن طريق الغيني نابيكيتا والبرازيلي روبرتوفيرمينو.
وفي أطار البطولة نفسها حقق توتنهام الإنجليزي فوزا صعبا على مانشستر سيتي بهدف دون رد.
الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو في طريقه لولاية خامسة مع تقدم الأحزاب اليمينية
تظهر النتائج شبه النهائية للانتخابات العامة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في طريقه إلى ولاية خامسة رغم احتدام المنافسة بينه حزبه الليكود اليميني وحزب الأزرق والأبيض الذي ينتمي إلى تيار الوسط ويتزعمه رئيس الأركان السابق بيني جانتس.
وتشير الأرقام إلى فوز الأحزاب الدينية واليمينية بعدد من المقاعد يسمح لها بالانضمام إلى الليكود في ائتلاف حاكم.
في المقابل تكبدت الأحزاب اليسارية الموالية لحزب الأزرق والأبيض خسائر كبيرة.