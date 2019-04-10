نتنياهو في طريقه إلى ولاية خامسة، وليفربول يفوز على بورتو بهدفين دون رد

تظهر النتائج شبه النهائية للانتخابات العامة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في طريقه إلى ولاية خامسة رغم احتدام المنافسة بينه حزبه الليكود اليميني وحزب الأزرق والأبيض الذي ينتمي إلى تيار الوسط ويتزعمه رئيس الأركان السابق بيني جانتس.

وتشير الأرقام إلى فوز الأحزاب الدينية واليمينية بعدد من المقاعد يسمح لها بالانضمام إلى الليكود في ائتلاف حاكم.

في المقابل تكبدت الأحزاب اليسارية الموالية لحزب الأزرق والأبيض خسائر كبيرة.