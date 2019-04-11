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مظاهرات السودان: بيان منتظر من الجيش السوداني واعتقال قيادات عسكرية مقربة من الرئيس عمر البشير
ملخص
- أنباء عن تنحي الرئيس السوداني عمر البشير وتسليم السلطة للجيش
- أنباء عن وضع الرئيس عمر البشير تحت الإقامة الجبرية
- مصادر لبي بي سي: اعتقال قيادات عسكرية مقربة من الرئيس عمر البشير ومسؤوليين في حزب المؤتمر الوطني
- ترقب لبيان هام من الجيش السوداني في وقت لاحق اليوم
- إغلاق مطار الخرطوم الدولي
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بواسطة أحمد ماهر و يانيتا جورجيفا
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"إطلاق سراح سجناء"
بدأت القصص الشخصية تتدفق عبر الهاشتاغ السياسي – كتبت الصحفية السودانية ريم عباس عن رحلة والدها للالتقاء بصديقه، الذي كان معتقلا في سجن كوبر في السودان.
عاجلأنباء عن وضع الرئيس عمر البشير تحت الإقامة الجبرية
مسؤول قطري: "أنا بتنفس حرية"
غرد رئيس مجلس إدارة اتصالات قطر عبد الله بن محمد آل ثاني
عاجلالتلفزيون الرسمي السوداني: الجيش سيذيع بيانا هاما بعد قليل
"قصة سأحكيها لأولادي"
يسطر الفرح والشعور بـ "الانتصار" على أغلب التغريدات السودانية – يعبر البعض عن فخرهم بما حققته المظاهرات وقوة الحراك المستمبر منذ أكثر من أربعة شهور.
بينما يغرد آخرون عن الشعور بالانتصار لمشاركتهم في "لحظة تاريخية" وكونهم جزءا لا يتجزأ من القصص التي ستسرد للأجيال القادمة.
لكن ثمة قلق من مستقبل الدولة والساحة السياسية في فترة ما بعد البشير.
من هو عمر البشير الذي يطالب المحتجون بإسقاطه؟
ولد عمر حسن أحمد البشير عام 1944 في قرية صغيرة تسمى "حوش بانقا" التي تنتمي إلى قبيلة البديرية الدهمشية الموجودة في شمال السودان وغربه.
قام بانقلاب عسكري على الحكومة التي كان يتزعمها رئيس الوزراء الصادق المهدي في عام 1989 وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني، وهو العام نفسه الذي تقلد فيه منصب رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية السودانية معاً.
ومنذ ذلك الانقلاب، لم تتم أي انتخابات رئاسية منذ فترة الانقلاب حتى عام 2010 الذي فاز فيها البشير بعد أن انسحبت المعارضة من تلك الانتخابات، واصفة إنها "غير نزيهة".
وتعرض البشير لكثير من الانتقادات من قبل المنظمات الإنسانية، إذ تلاحقه المحكمة الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب ضد الإنسانية في دارفور منذ عام 2009، إلا أنه لا يزال يجري زيارات رسمية إلى البلدان العربية والأفريقية متحدياً قرار المحكمة.
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عاجلمصادر حكومية لرويترز: تشاورات لتشيكل مجلس انتقالي بعد تنحي عمر البشير
"مرحلة ما بعد البشير والثورة المضادة"
"سقطت خلاص"
ينتظر شعب السودان "إعلانا مهما" عبر وسائل الإعلام الحكومية وعدتهم به القوات المسلحة منذ أكثر من ساعتين.
ومع الانتظار تأتي الفكاهة – فملأت التغريدات الساخرة هاشتاغ #خلص_سقطت معبرا عن نفاد الصبر في الانتظار للحظة تاريخية.
وكتب أحد المغردين: "يتمسك الجميع بالراديو وكأننا في الستينيات."
عاجلأنباء عن اعتقالات واسعة النطاق في صفوف قادة حزب المؤتمر الوطني
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عاجلترقب لبيان هام من الجيش السوداني في وقت لاحق اليوم
عاجلأنباء عن تنحي الرئيس السوداني عمر البشير وتسليم السلطة للجيش