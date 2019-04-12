عزل عمر البشير: "الثورة مستمرة" لتشكيل حكومة مدنية انتقالية، ودعوات لمواصلة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش

دعا متظاهرون ومعارضون إلى مواصلة الاعتصام أمام المقر العام لقيادة الجيش في الخرطوم، مطالبين المجلس العسكري الذي أعلن عن توليه السلطة لفترة انتقالية مدتها عامين، إلى تشكيل حكومة مدنية.

وبدأت المظاهرات في السودان في ديسمبر/كانون الأول الماضي للتنديد بالغلاء وتردي الأوضاع المعيشية، لكنها تطورت لاحقا إلى المطالبة بتنحي البشير.

إليكم صوتا من تلك الأصوات الرافضة لبيان وزير الدفاع عوض ابن عوف، الذي أعلن خلاله عزل عمر البشير بعد 30 عاما في الحكم:

Quote Message: لإعلان المبكر صباح اليوم عن بيان للجيش، دفعني مع آلاف غيري للهرولة للمرابطة أمام قيادة الجيش، إلا أن خيبة الأمل كانت من نصيب الكثيرين أقول الكثيرين لأن آخرين كانوا يرفضون منذ الوهلة الأولى مبدأ تغيير السلطة عبر المؤسسة العسكرية، ثم جاء بيان تجمع المهنيين الداعي لرفض الانقلاب العسكري ليعضد من موقف الرافضين. from درة قمبو - صحفية سودانية لإعلان المبكر صباح اليوم عن بيان للجيش، دفعني مع آلاف غيري للهرولة للمرابطة أمام قيادة الجيش، إلا أن خيبة الأمل كانت من نصيب الكثيرين أقول الكثيرين لأن آخرين كانوا يرفضون منذ الوهلة الأولى مبدأ تغيير السلطة عبر المؤسسة العسكرية، ثم جاء بيان تجمع المهنيين الداعي لرفض الانقلاب العسكري ليعضد من موقف الرافضين. درة قمبو - صحفية سودانية