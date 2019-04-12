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عزل عمر البشير: "الثورة مستمرة" لتشكيل حكومة مدنية انتقالية، ودعوات لمواصلة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش
ملخص
- تجمع المهنيين السودانيين يدعو لمواصلة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش
- معارضون سودانيون يرفضون فض الاعتصام حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية
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بواسطة أحمد ماهر
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صوت من ساحة الاعتصام
دعا متظاهرون ومعارضون إلى مواصلة الاعتصام أمام المقر العام لقيادة الجيش في الخرطوم، مطالبين المجلس العسكري الذي أعلن عن توليه السلطة لفترة انتقالية مدتها عامين، إلى تشكيل حكومة مدنية.
وبدأت المظاهرات في السودان في ديسمبر/كانون الأول الماضي للتنديد بالغلاء وتردي الأوضاع المعيشية، لكنها تطورت لاحقا إلى المطالبة بتنحي البشير.
إليكم صوتا من تلك الأصوات الرافضة لبيان وزير الدفاع عوض ابن عوف، الذي أعلن خلاله عزل عمر البشير بعد 30 عاما في الحكم:
رؤساء أطاح بهم الجيش في القارة الأفريقية
يعتبر عمر البشير آخر حاكم أفريقي في قائمة الحكام الذين أطيح بهم على إثر مظاهرات شعبية يستجيب لها الجيش.
إليك آخر ثلاث حالات:
عبد العزيز بوتفليقة، الجزائر، 2019
استقال بوتفليقة في 2 أبريل مستجيبا لطلبات المتظاهرين بعد عقدين من الزمان أمضاهما في السلطة. وقد اندلعت المظاهرات ضد بوتفليقة المريض والبالغ من العمر 82 عاما بعد الإعلان عن خطط له بخوض الانتخابات لفترة رئاسية خامسة. وقد تنحى بوتفليقة استجابة لطلب قائد الجيش أحمد قايد صالح له بالتنحي. لكن المظاهرات لم تهدأ بتنحي بوتفليقة بسبب رغبة المتظاهرين في إصلاح كامل للنظام السياسي.
روبرت موجابي، زيمبابوي، 2017
تنحى الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي عن السلطة في 21 نوفمبر 2017 بعد انقلاب الجيش عليه على إثر قرار لموجابي بإقالة نائبه إمرسون منانغاغوا.
ومع رحيله أصبح نائبه منانغاغوا رئيسا للبلاد فيما بعد.
حسني مبارك، مصر، 2011
تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك في فبراير 2011 بعد قضاء ما يقرب من ثلاثة عقود في الحكم. وقد أوقف رحيله أسابيع من المظاهرات الدموية مات فيها ما يقرب من 850 متظاهرا. وقد تنحى مبارك الذي كان قائدا للقوات الجوية المصرية بعد إعلان الجيش استجابته للمطالب "المشروعة" للشعب.
في الانتخابات اللاحقة في 2012، فاز الإسلاميون بزعامة محمد مرسي بمقعد الرئاسة. وقد كانت حكومة مرسي كذلك هدفا للتظاهر، وأطيح به في 2013 وحل مكانه قائد الجيش عبد الفتاح السيسي.
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ما هو تجمع المهنيين السودانيين؟
تأسس عام 2013 بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد في سبتمبر/أيلول من ذلك العام، إلا أن الإعلان الرسمي عنه كان في أغسطس/آب 2018 في ظل تعتيم على أعضائه وهيئاته لأسباب أمنية.
يضم التجمع قطاعات عديدة من مهندسين وأطباء وأساتذة جامعات.
ما هي أهداف هذا التجمع؟
تكوين تجمع يحظى بالثقة لقيادة المعارضة عوضا عن الأحزاب التقليدية.
إيجاد بديل للنقابات الرسمية التي يسيطر عليها النظام.
إيجاد أداة لتنفيذ العصيان المدني والإضراب كوسيلة سلمية للتغيير السياسي.
يتكون تجمع المهنيين من 8 تنظيمات أبرزها:
تحالف المحامين الديمقراطيين
شبكة الصحفيين السودانيين
لجنة الأطباء المركزية
لجنة المعلمين السودانيين
أما مطالب التجمع الأساسية:
التنحي الفوري للبشير دون شروط
تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية لأربع سنوات.
وقف الانتهاكات وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
وتم الاتفاق عليها وصدرت كوثيقة موقعة في مستهل عام 2019 في الخرطوم.
تجمع المهنيين السودانيين يدعو لمواصلة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش
دعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعد أبرز التحالفات المعارضة في السودان، إلى تظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
وقال التجمع إن "الثورة مستمرة" والاعتصام لن ينفض حتى تسليم السلطة من الجيش لحكومة انتقالية مدنية.