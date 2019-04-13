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سودانيون وجزائريون يرفضون "تبدل الأقنعة" ومصممون على إنهاء "عقود من الديكتاتورية"
ملخص
- تجمع المهنيين السودانيين المعارض يدعو إلى مواصلة التظاهرات حتى تسليم السلطة لإدارة مدنية
- مظاهرات الجزائر: مطالبات بتنحي الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح
- وزير المالية البريطاني لا يستبعد استفتاء ثانيا على بريكست
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بواسطة أحمد ماهر و نغم قاسم
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وزير المالية البريطاني لا يستبعد استفتاء ثانيا على بريكست
قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إنه من الممكن أن يعاد عرض فكرة الاستفتاء مرة أخرى على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بريكست، على البرلمان وذلك على الرغم من معارضة الحكومة للخطوة.
وأضاف هاموند " هذا اقتراح ممكن وجميع الأدلة تشير إلى احتمال عرضه على البرلمان خلال أي مرحلة".
و أشارإلى أن "تنظيم استفتاء ثاني في النهاية هو مسألة تتعلق بالبرلمان وقد ينتهى حزب العمال (المعارض) إلى القبول بذلك الحل، حزب العمال نفسه منقسم حول هذا الأمر وعليه في مرحلة ما أن يحدد موقفه".
وكان البرلمان قد رفض سابقا فكرة تنظيم استفتاء آخر، كما رفض حلولا أخرى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
مظاهرات الجزائر: مطالبات بتنحي الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح
يواصل عشرات الآلاف من الجزائريين احتجاجاتهم كل جمعة حتى تتحقق مطالبهم بالكامل. وفي مقدمتها القطيعة مع نظام حكم البلاد لعقدين من الزمن.
ويعتبر معارضون بن صالح استنساخا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وأعربوا عن عدم ثقتهم به لتنظيم انتخابات حرة.
كما يخشون من قيام الجيش بدعم مطالبهم نظريا بينما يعمل لتقييد أي تغيير.
وأعلنت الشرطة الجزائرية أنها اعتقلت 108 أشخاص في احتجاجات يوم أمس بعد اشتباكات مع من وصفتهم بـالمندسين الذين لا علاقة لهم بالمسيرات السلمية. هذه الاشتباكات أسفرت ايضا عن إصابة ثمانين شرطيا.
تجمع المهنيين السودانيين المعارض يدعو إلى مواصلة التظاهرات حتى تسليم السلطة لإدارة مدنية
أعلن تجمع المهنيين السودانيين المعارض مواصلة التظاهرات حتى تسليم السلطة لإدارة مدنية، على الرغم من استقالة عوض بن عوف من رئاسة المجلس العسكري وتكليف الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أدى اليمين الدستورية أمس خلفا له.
ولا يزال آلاف المتظاهرين يعتصمون أمام وزارة الدفاع السودانية مطالبين بتسليم السلطة الى حكومة مدنية.
وقال متحدث باسم الشرطة إن ما لا يقل عن ستة عشر شخصا قُتلوا يومي الخميس والجمعة بأعيرة نارية طائشة في الاعتصامات أما مبنى مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.