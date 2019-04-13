سودانيون وجزائريون يرفضون "تبدل الأقنعة" ومصممون على إنهاء "عقود من الديكتاتورية"

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إنه من الممكن أن يعاد عرض فكرة الاستفتاء مرة أخرى على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بريكست، على البرلمان وذلك على الرغم من معارضة الحكومة للخطوة.

وأضاف هاموند " هذا اقتراح ممكن وجميع الأدلة تشير إلى احتمال عرضه على البرلمان خلال أي مرحلة".

و أشارإلى أن "تنظيم استفتاء ثاني في النهاية هو مسألة تتعلق بالبرلمان وقد ينتهى حزب العمال (المعارض) إلى القبول بذلك الحل، حزب العمال نفسه منقسم حول هذا الأمر وعليه في مرحلة ما أن يحدد موقفه".

وكان البرلمان قد رفض سابقا فكرة تنظيم استفتاء آخر، كما رفض حلولا أخرى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.