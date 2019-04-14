الصحة العالمية: 121 قتيلا إثر الاشتباكات في ليبيا، وليفربول في مواجهة مهمة أمام تشيلسي

أفادت بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا بأن 121 شخصا قتلوا بينما أصيب 561 شخصا في الاشتباكات الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وكانت القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر قد شنت حملة عسكرية ضد قوات الحكومة التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها.