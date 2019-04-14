الصحة العالمية: 121 قتيلا إثر الاشتباكات في ليبيا، وليفربول في مواجهة مهمة أمام تشيلسي

أفادت بعثة\nمنظمة الصحة العالمية في ليبيا بأن 121 شخصا قتلوا بينما أصيب 561 شخصا في الاشتباكات الأخيرة التي تشهدها\nالبلاد. وكانت القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر قد شنت حملة عسكرية ضد\nقوات الحكومة التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها.
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الصحة العالمية: 121 قتيلا إثر الاشتباكات في ليبيا
أفادت بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا بأن 121 شخصا قتلوا بينما أصيب 561 شخصا في الاشتباكات الأخيرة التي تشهدها البلاد.
وكانت القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر قد شنت حملة عسكرية ضد قوات الحكومة التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها.
ليفربول يخوض مباراة مهمة أمام تشيلسي
يستضيف فريق ليفربول فريق تشيلسي ضمن فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويسعى ليفربول إلى تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري حيث يحتل المركز الأول بـ82 نقطة، بينما يحتل تشيلسي اللندني المركز الرابع بـ66 نقطة.
كذلك تشهد مواجهات اليوم لقاء مانشستر ستي صاحب المركز الثاني مع مضيفه كريستال بالاس.
ويبلغ رصيد سيتي 80 نقطة إلا أنه لم يلعب سوى 32 مباراة بينما لعب ليفربول 33.
أكبر طائرة في العالم تقوم بأول رحلة لها
قامت أكبر طائرة في العالم بأول رحلة تجريبية فوق ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وحلقت الطائرة ذات المحركات الستة فوق صحراء موهافي لمدة ساعتين ونصف الساعة وعلى ارتفاع بلغ 17 ألف قدم.
ويبلغ طول المسافة بين جناحي الطائرة ذات الهيكلين طول ملعب لكرة القدم الأمريكية.