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تجمع المهنيين السودانيين يحذر من "محاولة لفض" الاعتصام أمام قيادة الجيش، وواشنطن تتعهد ببذل كل الجهود حتى تتم محاسبة رئيس فنزويلا
ملخص
- مظاهرات السودان: معتصمون يمنعون الجيش من إزالة الحواجز أمام ساحة الاعتصام
- واشنطن تتعهد ببذل كل الجهود حتى تتم محاسبة رئيس فنزويلا
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مظاهرات السودان: معتصمون يمنعون الجيش من إزالة الحواجز أمام ساحة الاعتصام
أفاد مراسل بي بي سي في العاصمة السودانية الخرطوم بأن معتصمين في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية يمنعون قوات الجيش من إزالة حواجز اسمنتية أمام ساحة الاعتصام.
هذا وقد نشر تجمع المهنيين بيانا على صحفته عبر فيسبوك يحذر فيه مما وصفه بمحاولة لفض الاعتصام من أمام القيادة العامة للقوات المسلحة.
وكان المتظاهرون قد تعهدوا بالبقاء في الشوارع، حتى يتم الانتقال الفوري إلى الحكم المدني في البلاد التي شهدت في غضون اسبوع الاطاحة بحكم الرئيس عمر البشير ووزير الدفاع عوض بن عوف.
واشنطن تتعهد ببذل كل الجهود حتى تتم محاسبة رئيس فنزويلا
قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستواصل استخدام كل الوسائل السياسية والاقتصادية حتى تتم محاسبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على الأزمة التي تسبب فيها لبلاده.
وقال الوزير الامريكي، الذي كان يتحدث في كولومبيا في منطقة قريبة من الحدود مع فنزويلا، إن كوبا وروسيا ستدفعان ثمن دعمهما لمادورو دون توضيح ما الذي يعنيه.