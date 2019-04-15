تجمع المهنيين السودانيين يحذر من "محاولة لفض" الاعتصام أمام قيادة الجيش، وواشنطن تتعهد ببذل كل الجهود حتى تتم محاسبة رئيس فنزويلا

قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستواصل استخدام كل الوسائل السياسية والاقتصادية حتى تتم محاسبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على الأزمة التي تسبب فيها لبلاده.

وقال الوزير الامريكي، الذي كان يتحدث في كولومبيا في منطقة قريبة من الحدود مع فنزويلا، إن كوبا وروسيا ستدفعان ثمن دعمهما لمادورو دون توضيح ما الذي يعنيه.