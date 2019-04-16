كاتدرائية نوتردام: أثرياء فرنسا يتبرعون لإعادة ترميم أحد أهم المعالم الأثرية في العالم، والبرلمان المصري يصوت اليوم على تعديلات دستورية لتمديد فترة ولاية الرئيس

يصوت مجلس النواب المصري اليوم على مسودة تعديلات الدستور المصري التي أقرتها اللجنة الدستورية بالبرلمان. ومن أبرز تلك التعديلات فقرة تتعلق بولاية رئيس الجمهورية، وستسمح في حال إقرارها بتمديد الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عام 2024.

ويسمح التعديل للرئيس بالترشح للرئاسة مجددا لفترة واحدة مدتها ست سنوات. كما تشمل التعديلات التي أقرتها اللجنة توسيع صلاحيات الجيش وإعادة غرفة ثانية للبرلمان. ويتطلب تمرير تلك التعديلات موافقة ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 595 نائبا.

وستطرح التعديلات لاستفتاء شعبي قبل نهاية الشهر الجاري، حال الموافقة عليها. واقترح التعديلات 155 نائبا معظمهم ينتمي إلى ائتلاف "دعم مصر" البرلماني، المؤيد للسيسي، مطلع فبراير/شباط الماضي.