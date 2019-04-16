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كاتدرائية نوتردام: أثرياء فرنسا يتبرعون لإعادة ترميم أحد أهم المعالم الأثرية في العالم، والبرلمان المصري يصوت اليوم على تعديلات دستورية لتمديد فترة ولاية الرئيس
ملخص
- كاتدرائية نوتردام: أثرياء فرنسا يتبرعون لإعادة ترميم وصيانة أحد أهم المعالم الأثرية في العالم
- البرلمان المصري يصوت اليوم على تعديلات دستورية لتمديد فترة ولاية الرئيس
- غوغل يحتفل بالفنانة المصرية الراحلة إنجي أفلاطون
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بواسطة أحمد ماهر
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غوغل يحتفل بالفنانة المصرية الراحلة إنجي أفلاطون
يحتفل اليوم محرك البحث غوغل بذكرى ميلاد الرسامة المصرية الراحلة إنجي أفلاطون (1924-1989).
وتنتمي إنجي إلى رواد ورائدات الفن التشكيلي في مصر والعالم العربي.
واتخذت من السريالية أسلوبا وطريقة للتعبير عن نفسها. ومن أشهر لوحاتها: "انتقام شجرة" و "الحديقة السوداء" و "الوحش الطائر".
البرلمان المصري يصوت اليوم على تعديلات دستورية لتمديد فترة ولاية الرئيس
يصوت مجلس النواب المصري اليوم على مسودة تعديلات الدستور المصري التي أقرتها اللجنة الدستورية بالبرلمان. ومن أبرز تلك التعديلات فقرة تتعلق بولاية رئيس الجمهورية، وستسمح في حال إقرارها بتمديد الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عام 2024.
ويسمح التعديل للرئيس بالترشح للرئاسة مجددا لفترة واحدة مدتها ست سنوات. كما تشمل التعديلات التي أقرتها اللجنة توسيع صلاحيات الجيش وإعادة غرفة ثانية للبرلمان. ويتطلب تمرير تلك التعديلات موافقة ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 595 نائبا.
وستطرح التعديلات لاستفتاء شعبي قبل نهاية الشهر الجاري، حال الموافقة عليها. واقترح التعديلات 155 نائبا معظمهم ينتمي إلى ائتلاف "دعم مصر" البرلماني، المؤيد للسيسي، مطلع فبراير/شباط الماضي.
كاتدرائية نوتردام: أثرياء فرنسا يتبرعون لإعادة ترميم أحد أهم المعالم الأثرية في العالم
تعهدت عائلة الملياردير الفرنسي برنارد أرنو بالتبرع بـ 200 مليون يورو للمساهمة في إعادة ترميم كاتدرائية نوتردام. كما تعهد رجل الأعمال فرانسوا هنري بينو بالتبرع بـ 100 مليون يورو.
وكانت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا طالبت العام الماضي بتوفير الأموال لصيانة المبنى المهدد بالتداعي.
ويقول مسؤولو مكافحة الحرائق إنهم أنقذوا الهيكل الحجري الرئيسي للمبنى الذي يبلغ عمره ثمانمائة عام، لكن هناك مخاوف من وجود العديد من الأعمال الفنية والتحف التي لا تقدر بثمن في الداخل.