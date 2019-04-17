نقل البشير إلى سجن في الخرطوم ،ومحمد صلاح وهازارد يشعلان جدلا على تويتر

أثارت صورة نشرها النجم المصري محمد صلاح على حسابه في تويتر جدلا بين مشجعي ليفربول وتشيلسي.

وتظهر الصورة محمد صلاح مع نجم تشيلسي إيدين هازارد.

لكن التعليقات لم تركز كثيرا على الروح الرياضية والصداقة بين اللاعبين، وإنما قارن البعض أيهما أفضل..صلاح؟ أم هازارد؟

فوصف بعض أنصار ليفربول اللقطة على أنها لـ"محمد صلاح مع أحد مشجعيه"، ويعنون هنا إيدين هازارد وأنه ليس بمستوى النجم المصري.

في حين تسائل أنصار تشيلسي ساخرين كيف لـ"مشجع" أن يحصد لقب الدوري مرتين وكأس الإتحاد مرة"، ويعنون فوز هازارد مع تشيلسي بتلك الألقاب التي لم يفز بها صلاح.

لكن بين هذا وذاك قال آخرون إن الصورة تظهر "بطلين" من الدوري الإنجليزي، قد يغادر أحدهما أو كلاهما إلى نادي ريال مدريد، حسب بعض التوقعات.