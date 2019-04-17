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نقل البشير إلى سجن في الخرطوم ،ومحمد صلاح وهازارد يشعلان جدلا على تويتر
ملخص
- إيطاليا تتمسك بإغلاق موانئها لمنع وصول "إرهابيين" من ليبيا
- إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الإندونيسية
- محمد صلاح وهازارد يشعلان جدلا على تويتر
- نقل البشير إلى سجن في الخرطوم
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محمد صلاح وهازارد يشعلان جدلا على تويتر
أثارت صورة نشرها النجم المصري محمد صلاح على حسابه في تويتر جدلا بين مشجعي ليفربول وتشيلسي.
وتظهر الصورة محمد صلاح مع نجم تشيلسي إيدين هازارد.
لكن التعليقات لم تركز كثيرا على الروح الرياضية والصداقة بين اللاعبين، وإنما قارن البعض أيهما أفضل..صلاح؟ أم هازارد؟
فوصف بعض أنصار ليفربول اللقطة على أنها لـ"محمد صلاح مع أحد مشجعيه"، ويعنون هنا إيدين هازارد وأنه ليس بمستوى النجم المصري.
في حين تسائل أنصار تشيلسي ساخرين كيف لـ"مشجع" أن يحصد لقب الدوري مرتين وكأس الإتحاد مرة"، ويعنون فوز هازارد مع تشيلسي بتلك الألقاب التي لم يفز بها صلاح.
لكن بين هذا وذاك قال آخرون إن الصورة تظهر "بطلين" من الدوري الإنجليزي، قد يغادر أحدهما أو كلاهما إلى نادي ريال مدريد، حسب بعض التوقعات.
نقل البشير إلى سجن في الخرطوم
أكدت أسرة الرئيس السوداني السابق عمر البشير أن السلطات العسكرية نقلته إلى سجن كوبر بالخرطوم بحري.
وقالت مصادر من داخل الاسرة لبي بي سي إن ضباطا وعناصر من الاستخبارات نقلت البشير من بيت الضيافة مساء امس وقامت بترحيله الى السجن الشهير.
وكان المجلس العسكري الحاكم قد أكد أنه اعتقل الرئيس السابق ووضعه في مكان آمن.
إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الإندونيسية
أغلقت مراكز الاقتراع في إندونيسيا بعد أن أدلى الناخبون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويسعى الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو إلى الفوز بولاية ثانية في مواجهة الجنرال السابق بوابوو سوبيانتو.
وتعد هذه أكبر انتخابات في تاريخ البلاد، حيث يحق لما يزيد عن 190 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم.
إيطاليا تتمسك بإغلاق موانئها لمنع وصول "إرهابيين" من ليبيا
قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ، ماتيو سالفيني، إن المواجهات المسلحة في ليبيا ستجعل خطر وصول "إرهابيين" إلى الموانئ الإيطالية عبر قوارب المهاجرين أمرا مؤكدا.
وشدد الوزير اليميني على أن الموانئ الإيطالية ستظل مغلقة أمام قوارب الهجرة القادمة من ليبيا، التي تشهد مواجهات بين القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
وتأتي تصريحات سالفيني غداة تقارير تحدث عن سقوط قتلى وجرحى في قصف استهدف العاصمة طرابلس.