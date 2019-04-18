نشر تقرير مولر عن مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016

وقع العراق والسعودية على 13 اتفاقية تعاون في عدد\nالمجالات خلال زيارة رئيس وزراء العراق\nعادل عبد المهدي على السعودية التي وصلها أمس الاربعاء. وقال عبد المهدي إن بلاده حريصة على اقامة علاقات وثيقة مع كل دول الجوار. وقد التقى عبد المهدي خلال الزيارة بالملك\nسلمان وولي العهد محمد بن سلمان.
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توقيع 13 اتفاقية تعاون بين السعودية والعراق
وقع العراق والسعودية على 13 اتفاقية تعاون في عدد المجالات خلال زيارة رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي على السعودية التي وصلها أمس الاربعاء.
وقال عبد المهدي إن بلاده حريصة على اقامة علاقات وثيقة مع كل دول الجوار.
وقد التقى عبد المهدي خلال الزيارة بالملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.
مقتل 200 في القتال الدائر قرب العاصمة الليبية
قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من مائتي شخص لقوا مصرعهم بينهم 18 مدنيا وأصيب 913 آخرون جراء القتال الدائر منذ أسبوعين قرب العاصمة الليبية طرابلس.
واندلعت الجولة الحالية من القتال عندما بدأت مليشيا الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بالزحف نحو العاصمة للسيطرة عليها ونزعها من الحكومة المعترف بها دوليا.
البرلمان العراقي يقر حظر لعبة بوبجي وفورتنايت و"الحوت الازرق"
أقر البرلمان العراقي قرار يسمح للحكومة العراقية حظر بعض الألعاب الإلكترونية لما تسببه من آثار سلبية على "صحة وثقافة وأمن صحة المجتمع العراقي".
وخص قرار البرلمان الذي صدر بالإجماع بالذكر ألعاب بوبجي وفورتنايت، ولعبة الحوت الأزرق (علما أنها ليست لعبة إلكترونية).
مواعيد مباريات دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا
حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مواعيد مباريات دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وسيستضيف توتنهام الإنجليزي فريق آياكس الهولندي في مباراة الذهاب في الـ30 من أبريل/نيسان، أما مباراة الإياب فتجري في أمستردام في الـ8 من مايو/أيار.
أما ليفربول الإنجليزي فسيسافر إلى برشلونة لمنازلة فريقها في 1 مايو/أيار، قبل أن يستضيف الفريق الكتالوني في مباراة الإياب في الـ7 من مايو/أيار.
نشر تقرير المحقق الأمريكي الخاص
تنشر وزارة العدل الأمريكية تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول ما إذا كان أعضاء في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعاونوا مع روسيا وتلقوا مساعدة منها.
وكان مولر قد سلم وزارة العدل الأمريكية التقرير الذي استغرق اعداده نحو عامين في 24 مارس/آذار الماضي ونشر وزير العدل بيانا حينها أكد فيه أن التقرير برأ ترامب من أي تعاون مع روسيا خلال حملة الانتخابات.
تقرير مولر: هل تمت تبرئة دونالد ترامب من مزاعم التواطؤ مع روسيا؟