نشر تقرير مولر عن مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016

وقع العراق والسعودية على 13 اتفاقية تعاون في عدد المجالات خلال زيارة رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي على السعودية التي وصلها أمس الاربعاء.

وقال عبد المهدي إن بلاده حريصة على اقامة علاقات وثيقة مع كل دول الجوار.

وقد التقى عبد المهدي خلال الزيارة بالملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.