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مظاهرات الجزائر: مقاطعة واسعة للانتخابات المقبلة...العفو الدولية تطالب بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية

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ملخص

  1. رفض واسع النطاق في الجزائر للانتخابات المقبلة
  2. العفو الدولية تطالب بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية
  3. استقالة حكومة مالي بأكملها بعد مقتل العشرات في هجمات عرقية

تغطية مباشرة

بواسطة أحمد ماهر و حيدر عدنان

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  1. من بطل سباق سيارات ألعاب إلكترونية إلى حلبة حقيقية لفورمولا وان

    سيشارك الشاب البريطاني برندون لي نهاية هذا الأسبوع، لأول مرة في سباق سيارات حقيقي وهو Formula Ford 1600 على حلبة سنيترتون في إنجلترا.

    وحاز برندون على لقب بطولة فورمولا وان إي سبورتس مرتين.

    وكان يعمل برندون حمالا في أحد المطابخ وحاز على رخصة القيادة العام الماضي فقط بعدما فاز بلقب إي سبورتس مع فريق مرسيدس.

    برندون لي (في الوسط) يحمل كأس بطولة إي سبورتس في عام 2017 في حلبة ياس مارينا - الإمارات العربية المتحدة
    Copyright: Getty Images
    Image caption: برندون لي (في الوسط) يحمل كأس بطولة إي سبورتس في عام 2017 في حلبة ياس مارينا - الإمارات العربية المتحدة

    ما هي بطولة فورمولا في "إي سبورتس"؟

    إنها بطولة سباق سيارات فورمولا وان على منصة إلكترونية تحاكي بشكل كبير سباقات الفورمولا وان التي تقام في الحلبات الحقيقية ويحصل اللاعبون فيها على نقاط تعتمد على مهاراتهم في القيادة والقيادة النظيفة وإعدادات السرعة والصعوبة التي يختارونها.

    أجهزة محاكاة لعبة سباقات esports Formula One
    Copyright: f1esports.com
    Image caption: أجهزة محاكاة لعبة سباقات esports Formula One

  2. استقالة حكومة مالي بأكملها بعد مقتل العشرات في هجمات عرقية

    دم رئيس الحكومة المالية وجميع أعضاء حكومته استقالاتهم بعد أربعة أسابيع من هجوم مسلح شهدته قرية أوغوساغو، في وسط مالي وتسببت في مقتل150 شخصا من عرقية فولاني على أيدي صيادينيشتبه أنهم من عرقية الدوغون.

    ودفع الهجوم البرلمان لمناقشة اقتراع بحجب الثقة عنالحكومة، متهمين إياها بالفشل في نزع أسلحة الجماعات العرقية والتصدي للتطرف الإسلامي بعد هجمات نفذها مسلحون ينتمون فكريا لتنظيم القاعدة.

  3. العفو الدولية تطالب بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية

    طالبت منظمة العفو الدولية في بيان جديد المجلس العسكري الحاكم في السودان بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير.

    وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق البشير بتهم الإشراف على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها عمليات القتل والإبادة والاغتصاب، في إقليم دارفور.

    Quote Message: عمر البشير متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، ويجب تسليمه فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ويجب ألا تتم المحاكمة في قضيته على عجل عبر نظام السودان القانوني المتسم بالقصور، ويجب تحقيق العدالة. from جوان نيانيوكي مديرة برنامج القرن الأفريقي والبحيرات العظمى بالمنظمة
    جوان نيانيوكيمديرة برنامج القرن الأفريقي والبحيرات العظمى بالمنظمة
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    Copyright: Reuters

  4. مظاهرات الجزائر: مقاطعة واسعة للانتخابات المقبلة

    انطلقت في الجزائر مظاهرات الجمعة التاسعة على التوالي للمطالبة بالتغيير الفوري والشامل للسلطة.

    تأتي هذه المظاهرات في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح سلسلة لقاءات تشاورية دعا إليها أحزابا سياسية وشخصيات وطنية بهدف التحضير لتنظیم الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو تموز المقبل.

    وأعلنت معظم أحزاب المعارضة أعلنت مقاطعتها ودعت إلى ضرورة تنحي الرئيس المؤقت ورئيس البرلمان وتحقيق التغيير الشامل للسلطة الحاكمة.

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    Copyright: EPA
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