مباشر
مظاهرات الجزائر: مقاطعة واسعة للانتخابات المقبلة...العفو الدولية تطالب بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية
ملخص
- رفض واسع النطاق في الجزائر للانتخابات المقبلة
- العفو الدولية تطالب بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية
- استقالة حكومة مالي بأكملها بعد مقتل العشرات في هجمات عرقية
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر و حيدر عدنان
time_stated_uk
من بطل سباق سيارات ألعاب إلكترونية إلى حلبة حقيقية لفورمولا وان
سيشارك الشاب البريطاني برندون لي نهاية هذا الأسبوع، لأول مرة في سباق سيارات حقيقي وهو Formula Ford 1600 على حلبة سنيترتون في إنجلترا.
وحاز برندون على لقب بطولة فورمولا وان إي سبورتس مرتين.
وكان يعمل برندون حمالا في أحد المطابخ وحاز على رخصة القيادة العام الماضي فقط بعدما فاز بلقب إي سبورتس مع فريق مرسيدس.
ما هي بطولة فورمولا في "إي سبورتس"؟
إنها بطولة سباق سيارات فورمولا وان على منصة إلكترونية تحاكي بشكل كبير سباقات الفورمولا وان التي تقام في الحلبات الحقيقية ويحصل اللاعبون فيها على نقاط تعتمد على مهاراتهم في القيادة والقيادة النظيفة وإعدادات السرعة والصعوبة التي يختارونها.
استقالة حكومة مالي بأكملها بعد مقتل العشرات في هجمات عرقية
دم رئيس الحكومة المالية وجميع أعضاء حكومته استقالاتهم بعد أربعة أسابيع من هجوم مسلح شهدته قرية أوغوساغو، في وسط مالي وتسببت في مقتل150 شخصا من عرقية فولاني على أيدي صيادينيشتبه أنهم من عرقية الدوغون.
ودفع الهجوم البرلمان لمناقشة اقتراع بحجب الثقة عنالحكومة، متهمين إياها بالفشل في نزع أسلحة الجماعات العرقية والتصدي للتطرف الإسلامي بعد هجمات نفذها مسلحون ينتمون فكريا لتنظيم القاعدة.
العفو الدولية تطالب بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية
طالبت منظمة العفو الدولية في بيان جديد المجلس العسكري الحاكم في السودان بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق البشير بتهم الإشراف على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها عمليات القتل والإبادة والاغتصاب، في إقليم دارفور.
مظاهرات الجزائر: مقاطعة واسعة للانتخابات المقبلة
انطلقت في الجزائر مظاهرات الجمعة التاسعة على التوالي للمطالبة بالتغيير الفوري والشامل للسلطة.
تأتي هذه المظاهرات في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح سلسلة لقاءات تشاورية دعا إليها أحزابا سياسية وشخصيات وطنية بهدف التحضير لتنظیم الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو تموز المقبل.
وأعلنت معظم أحزاب المعارضة أعلنت مقاطعتها ودعت إلى ضرورة تنحي الرئيس المؤقت ورئيس البرلمان وتحقيق التغيير الشامل للسلطة الحاكمة.