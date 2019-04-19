مظاهرات الجزائر: مقاطعة واسعة للانتخابات المقبلة...العفو الدولية تطالب بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية

سيشارك الشاب البريطاني برندون لي نهاية هذا الأسبوع، لأول مرة في سباق سيارات حقيقي وهو Formula Ford 1600 على حلبة سنيترتون في إنجلترا.

وحاز برندون على لقب بطولة فورمولا وان إي سبورتس مرتين.

وكان يعمل برندون حمالا في أحد المطابخ وحاز على رخصة القيادة العام الماضي فقط بعدما فاز بلقب إي سبورتس مع فريق مرسيدس.

Getty Images Copyright: Getty Images برندون لي (في الوسط) يحمل كأس بطولة إي سبورتس في عام 2017 في حلبة ياس مارينا - الإمارات العربية المتحدة Image caption: برندون لي (في الوسط) يحمل كأس بطولة إي سبورتس في عام 2017 في حلبة ياس مارينا - الإمارات العربية المتحدة

ما هي بطولة فورمولا في "إي سبورتس"؟

إنها بطولة سباق سيارات فورمولا وان على منصة إلكترونية تحاكي بشكل كبير سباقات الفورمولا وان التي تقام في الحلبات الحقيقية ويحصل اللاعبون فيها على نقاط تعتمد على مهاراتهم في القيادة والقيادة النظيفة وإعدادات السرعة والصعوبة التي يختارونها.