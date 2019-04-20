مسؤول إماراتي يحذر من زيارة تركيا حتى "سقوط أردوغان"...السعودية ترد على الشقيقتين الهاربتين إلى جورجيا

قتل خمسة وثلاثون جنديا سوريا ومن القوات المتحالفة مع الجيش السوري خلال الساعات الثمان والأربعين الماضية في هجمات تبناها تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في وسط وشرق سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن من بين القتلى أربعة ضباط كبار، وإن سبعة وعشرين عسكريا قتلوا في هجمات وقعت في البادية السورية في ريف حمص الشرقي، فيما قتل ثمانية جنود بينهم ضابطان في دير الزور.

وتعد هذه الهجمات، الأكبر منذ إعلان قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي في الثالث والعشرين من الشهر الماضي القضاء التام على التنظيم المتشدد.