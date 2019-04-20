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مسؤول إماراتي يحذر من زيارة تركيا حتى "سقوط أردوغان"...السعودية ترد على الشقيقتين الهاربتين إلى جورجيا
ملخص
- مسؤول إماراتي يحذر من زيارة تركيا حتى "سقوط أردوغان"
- السعودية ترد على الشقيقتين الهاربتين إلى جورجيا
- المصريون يصوتون في استفتاء لتعديل الدستور
- المرصد السوري : 35 قتيلا في صفوف الجيش السوري والقوات المتحالفة معه في هجمات لتنظيم "الدولة الإسلامية"
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بواسطة أحمد ماهر و حيدر عدنان
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المصريون يصوتون في استفتاء لتعديل الدستور
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مصر أمام ملايين الناخبين للتصويت في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور.
وأدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته بعد دقائق من فتح لجان الاقتراع أمام الناخبين بأحد اللجان الانتخابية بضاحية مصر الجديدة قرب قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة.
وتشمل التعديلات الدستورية المقترحة زيادة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات، كما تمنح سلطات أوسع لرئيس الجمهورية في تنظيم القضاء وتعطي الحق للجيش في حماية مدنية الدولة.
ويقول معارضو التعديلات إنه تمت الموافقة عليها بشكل متعجل بدون تدقيق.
المرصد السوري : 35 قتيلا في صفوف الجيش السوري والقوات المتحالفة معه في هجمات لتنظيم "الدولة الإسلامية"
قتل خمسة وثلاثون جنديا سوريا ومن القوات المتحالفة مع الجيش السوري خلال الساعات الثمان والأربعين الماضية في هجمات تبناها تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في وسط وشرق سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن من بين القتلى أربعة ضباط كبار، وإن سبعة وعشرين عسكريا قتلوا في هجمات وقعت في البادية السورية في ريف حمص الشرقي، فيما قتل ثمانية جنود بينهم ضابطان في دير الزور.
وتعد هذه الهجمات، الأكبر منذ إعلان قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي في الثالث والعشرين من الشهر الماضي القضاء التام على التنظيم المتشدد.
السعودية ترد على الشقيقتين الهاربتين إلى جورجيا
نفت السعودية أنها ألغت جوازي سفر شقيقتين سعوديتين فرتا إلى جورجيا وطلبتا اللجوء إلى دولة غربية.
وقالت سفارة المملكة في جورجيا على تويتر إن جوازي السفر لا يزالا ساريا المفعول.
وتسعى الشقيقتان، وفاء ومها السبيعي، لإعلام المجتمع الدولي بقصتهما عبر تويتر وحساب مخصص لذلك بعنوان @GeorgiaSisters.
وقالتا في تصريحات صحفية إنه كانت تتم معاملتهن في السعودية مثل "العبيد".
والشقيقتان ليستا أول سعوديات يلجأن إلى دولة خارج وطنهن.
مسؤول إماراتي يحذر من زيارة تركيا حتى "سقوط أردوغان"
حذر نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان من السفر إلى تركيا، حتى "سقوط" حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في دولته "القمعية" على حد وصفه.
وقالت السلطات التركية أمس أنها ألقت القبض على اثنين وصفتهما بأنهما من عناصر المخابرات الإماراتية، واعترفا بالتجسس لصالح بلادهما.
وقال مسؤول تركي لوكالة رويترز إن بلاده تحقق في صلة المشتبه بهما بمقتل خاشقجي، خاصة أن أحدهما وصل إلى تركيا بعد أيام من الواقعة.