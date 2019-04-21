استهدفت التفجيرات كنائس وفنادق
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137 قتيلا على الأقل في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سيرلانكا، وإدانات دولية للحادث

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ملخص

  1. 137 قتيلا في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سيرلانكا
  2. إغلاق المدارس الحكومية في سيرلانكا لمدة أسبوعين
  3. إدانات دولية للتفجيرات في سيرلانكا

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  1. عاجلرويترز: انفجار جديد بالقرب من عاصمة سيرلانكا

  2. إدانات دولية لتفجيرات سيرلانكا

    أدان العديد من زعماء وقادة دول العالم الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في مناطق مختلفة بسيرلانكا وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 137 شخصا وإصابة العشرات.

    وكان رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، من أوائل القادة الذين أدانوا التفجيرات.

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  3. إلغاء جميع مراسم صلوات الفصح المسائية في سيرلانكا

    أعلنت أسقفية العاصمة السريلانكية كولمبو عن إلغاء كافة مراسم صلوات الفصح المسائية في أعقاب التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق واسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 137 شخصا.

  4. إغلاق المدارس الحكومية في سيرلانكا لمدة يومين

    أعلنت وزارة التربية والتعليم في سيرلانكا عن إغلاق المدارس الحكومية كافة يومي غد وبعد غد وذلك في أعقاب التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في مناطق مختلفة من البلاد.

  5. 137 قتيلا في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سيرلانكا

    قتل ما لا يقل عن 137 شخصا وأصيب آخرون في سلسلة تفجيرات استهدفت ثلاث كناس أثناء قداس عيد القدس بجانب ثلاثة فنادق كبرى في مدن مختلفة بسيرلانكا.

    وأفادت مصادر طبية لبي بي سي إن من بين القتلى 9 أجانب.

    هذا وقد طالب رئيس البلاد مايثريبالا سيريسينا المواطنين بالتزام الهدوء ومساعدة السلطات في تحقيقاتها.

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