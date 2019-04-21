137 قتيلا على الأقل في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سيرلانكا، وإدانات دولية للحادث

أدان العديد من زعماء وقادة دول العالم الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في مناطق مختلفة بسيرلانكا وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 137 شخصا وإصابة العشرات.

وكان رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، من أوائل القادة الذين أدانوا التفجيرات.