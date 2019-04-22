مباشر
المجلس العسكري السوداني يحذر من "غلق الطرق"، وهواوي الصينية تحقق أرباحا بقيمة 27 مليار دولار
ملخص
- هواوي الصينية تعلن عن تحقيق أرباح بقيمة 27 مليار دولار
- السلطات في سيرلانكا تعلن عن حظر تجوال جديد
- المجلس العسكري السوداني يطالب بالفتح الفوري للطرق
تغطية مباشرة
time_stated_uk
القبض على 6 أشخاص بتهمة الاعتداء على زعيم المعارضة التركية
ألقت الشرطة التركية القبض على ستة أشخاص في أعقاب اعتداء على زعيم المعارضة في البلاد، كمال كليجدار أوغلو.
وتعرض زعيم حزب الشعب الجمهوري لهجوم من قبل حشد، أثناء مشاركته في جنازة جندي في أنقرة يوم أمس.
وقام ضباط أمنه بوضعه في سيارة مصفحة لإبعاده.
وانتشر فيديو الحادث بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء الهجوم على كليجدار أوغلو بعد أيام من إعلان فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية بإسطنبول.
كيف ينظر المصريون في الولايات المتحدة إلى التعديلات الدستورية؟
خصصت القنصليات المصرية في الولايات المتحدة خمسة مراكز رئيسية لتكون مراكز للتصويت على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل. وشهدت نيويورك ونيو جيرسي إقبالا أكبر نظرا لتفردهما بكثافة أكبر للمصريين المقيمين في الولايات المتحدة، غير أن المحامي عبدالرحمن يوسف يشكك في قدرة القنصليات المصرية على إتاحة الفرصة لكل المصريين للتصويت، ويقول إنه يتمنى ذهاب النظام الحالي وعودة الديمقراطية وسيادة الحرية ، مضيفا أن من يعارضون الاستفتاء لا يعارضون السيسي فقط بل يعارضون نظام حكمه بأكمله باعتباره نظاما سيئا على حد قوله. من خلال اللقاءات التي أجريناها مع عدد ممن أدلوا بأصواتهم قال أغلبهم إنه صوت بنعم مثل الصحفي المصري المقيم في واشنطن، خالد خيري، الذي قال إن تعديل الدستور يضمن لمصر الاستقرار ويضمن مستقبلا أفضل لأبنائه وأحفاده، بينما قال علي طويل إن السيسي هو الخيار الأفضل نظرا لما سماه الظروف الخاصة التي تعيشها مصر في المرحلة الراهنة. ويرى بعضهم أن الشباب المعارضين للنظام في مصر غير قادرين على تنظيم احتجاجات داخل مصر لكونها ممنوعة من قبل الحكومة، ويقول أستاذ الفيزياء، أحمد عبد الباسط، الذى نظم وقفة احتجاجية أمام القنصلية المصرية في نيويورك إنهم يمثلون أصوات الشباب المصري في الداخل مضيفا إدراكهم بجنوح الحكومة المصرية إلى تزوير الانتخابات على حد اعتقاده وتقديم نتيجة بنجاحها بنسبة خمسة وتسعين في المائة ويتوافق ذلك الاعتقاد مع وجهة نظر رشا بدوى التي تقيم في العاصمة الأمريكية، إذ كتبت لوحات وضعتها أمام مدخل السفارة المصرية في واشنطن وعليها عبارات تطالب باستقلال القضاء ورفض التعديل الدستوري قائلة إنه يتنافى مع مبادئ ثورة يناير مضيفة "نحن لا نريد صناعة فرعون آخر في مصر".
المجلس العسكري السوداني يطالب بالفتح الفوري للطرق
طالب المجلس العسكري في السودان بالفتح الفوري للممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة النقل في البلاد، في وقت يواصل فيه متظاهرون الاعتصام أمام مقرات للجيش وذلك بعد أكثر من 10 أيام من عزل الرئيس عمر البشير.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة الأمنية بأن "بعض الجهات تقوم بقفل الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة بوضع المتاريس على الطرقات ومنع القطارات والشاحنات من توصيل احتياجات المواطنين بالولايات"
عاجلرويترز: المجلس العسكري السوداني يحذر من عرقلة حركة المواطنين ويطالب بالفتح الفوري لكافة الطرق
هواوي الصينية تعلن عن تحقيق أرباح بقيمة 27 مليار دولار
أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية هواوي عن أن ارباحها للربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 39% محققة ما يقرب من 27 مليار دولار أمريكي.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الشركة العملاقة في مجال الاتصالات عن أرباحها.
ويأتي الاعلان عن زيادة أرباح هواوي رغم مساعي الإدارة الأمريكية لحمل حلفاء واشنطن على عدم شراء منتجات الشركة الصينية بسبب مزاعم تورط الشركة في عمليات تجسس على الجيل الخامس من الهواتف المحمولة.
وتنفي الشركة تلك الاتهامات قائلة إن واشنطن تغار من تكنولوجيا هواوي
السلطات في سيرلانكا تعلن عن حظر تجوال جديد
أعلنت السلطات في سيرلانكا فرض حظر تجوال جديد وذلك غداة الهجمات التي استهدفت فنادق وكنائس في عدة مناطق بالبلاد، ما أسفر عن سقوط 290 قتيلا.
واعلنت إدارة الاعلام الحكومة بأن حظر التجوال سيبدأ من الساعة الثامنة مساءا بالتوقيت المحلي على أن ينتهي في الرابعة صباحا.