المجلس العسكري السوداني يحذر من "غلق الطرق"، وهواوي الصينية تحقق أرباحا بقيمة 27 مليار دولار

ألقت الشرطة التركية القبض على ستة أشخاص في أعقاب اعتداء على زعيم المعارضة في البلاد، كمال كليجدار أوغلو.

وتعرض زعيم حزب الشعب الجمهوري لهجوم من قبل حشد، أثناء مشاركته في جنازة جندي في أنقرة يوم أمس.

وقام ضباط أمنه بوضعه في سيارة مصفحة لإبعاده.

وانتشر فيديو الحادث بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء الهجوم على كليجدار أوغلو بعد أيام من إعلان فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية بإسطنبول.