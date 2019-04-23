تفجيرات سريلانكا: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 321...أول لقاء بين بوتين وزعيم كوريا الشمالية

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية أن الزعيم كيم جونغ أون سيزور روسيا في وقت قريب لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة بذلك إعلانا سابقا للكرملين حول الزيارة.

ومن المتوقع أن يتم اللقاء في ميناء فلاديفوستوك في شرق روسيا الأربعاء أو الخميس.

وستكون هذه القمة هي الأولى بين زعيمي روسيا وكوريا الشمالية منذ أن التقى كيم جونغ ايل والد الزعيم الحالي بدميتري مدفيديف قبل ثماني سنوات.

وسيأتي اللقاء بعد أقل من شهرين من انتهاء القمة الثانية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في هانوي دون التوصل إلى اتفاق بشأن الترسانة النووية لكوريا الشمالية.