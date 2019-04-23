تفجيرات سريلانكا: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 321...أول لقاء بين بوتين وزعيم كوريا الشمالية

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية أن الزعيم كيم جونغ أون سيزور روسيا في وقت قريب لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة بذلك إعلانا سابقا للكرملين حول الزيارة. ومن المتوقع أن يتم اللقاء في ميناء فلاديفوستوك في شرق روسيا الأربعاء أو الخميس. وستكون هذه القمة هي الأولى بين زعيمي روسيا وكوريا الشمالية منذ أن التقى كيم جونغ ايل والد الزعيم الحالي بدميتري مدفيديف قبل ثماني سنوات. وسيأتي اللقاء بعد أقل من شهرين من انتهاء القمة الثانية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في هانوي دون التوصل إلى اتفاق بشأن الترسانة النووية لكوريا الشمالية.
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أول لقاء بين بوتين وزعيم كوريا الشمالية
أفادت وسائل إعلام كورية شمالية أن الزعيم كيم جونغ أون سيزور روسيا في وقت قريب لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة بذلك إعلانا سابقا للكرملين حول الزيارة.
ومن المتوقع أن يتم اللقاء في ميناء فلاديفوستوك في شرق روسيا الأربعاء أو الخميس.
وستكون هذه القمة هي الأولى بين زعيمي روسيا وكوريا الشمالية منذ أن التقى كيم جونغ ايل والد الزعيم الحالي بدميتري مدفيديف قبل ثماني سنوات.
وسيأتي اللقاء بعد أقل من شهرين من انتهاء القمة الثانية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في هانوي دون التوصل إلى اتفاق بشأن الترسانة النووية لكوريا الشمالية.
تفجيرات سريلانكا: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 321
ارتفعت حصيلة القتلى جراء سلسلة التفجيرات التي استهدفت الكنائس والفنادق الأحد، ارتفعت اليوم الثلاثاء إلى 321 بعد وفاة عدد من الأشخاص متأثرين بإصاباتهم، بحسب حصيلة لرويترز.
وأصيب أكثر من 500 شخص في التفجيرات التي استهدفت ثلاث كنائس، وأربعة فنادق، ونفذها سبعة انتحاريون على الأقل، بحسب السلطات.
ولم تتبنى جهة حتى الآن المسؤولية عن التفجيرات على الرغم من أن الحكومة ألقت باللوم على جماعة جهادية محلية غير معروفة هي "جماعة التوحيد الوطنية".
وفرضت السلطات حالة الطوارئ لاعتقال واستجواب المشتبه بهم بدون إذن من المحاكم المختصة.