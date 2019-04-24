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مسؤول سريلانكي: أحد منفذي الهجمات درس في بريطانيا، وتقرير أممي: القوات الأمريكية وحلفاؤها قتلوا من المدنيين الأفغان ما يزيد عن من قضوا على يد طالبان
ملخص
- السلطات في سريلانكا تكشف عن هوية منفذي هجمات الأحد الدامية
- تقرير أممي: القوات الأمريكية وحلفاؤها قتلوا من المدنيين الأفغان ما يزيد عن من قضوا على يد الجماعات المسلحة
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أنباء عن مقتل شخص في انفجار سيارة جنوبي دمشق
قال سكان في جنوب العاصمة السورية ووسائل إعلام رسمية إن سيارة انفجرت في منطقة نهر عيشة جنوب دمشق ما ادى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجراح.
وقالت المصادر الرسمية ان التحقيقات جارية لمعرفة اسباب الانفجار.
تقرير أممي: القوات الأمريكية وحلفاؤها قتلوا من المدنيين الأفغان ما يزيد عن من قضوا على يد الجماعات المسلحة
قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن القوات الأمريكية والجماعات المسلحة المدعومة من قبل واشنطن قتلت من المدنيين الأفغان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ما يزيد عن عدد من قضوا على يد طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة في البلاد وذلك للمرة الأولى.
وبحسب التقرير فإن الجماعات المسلحة في أفغانستان كانت مسؤولة عن قتل 227 مدنيا بينما قتل في نفس الفترة ما يزيد عن 300 من الأفغان من غير المقاتلين نتيجة للغارات الجوية أو العمليات البرية التي تشنها القوات الأمريكية وحلفاؤها.
السلطات في سريلانكا تكشف عن هوية منفذي هجمات الأحد الدامية
قال نائب وزير الدفاع في سريلانكا، رويان ويجواردين، إن الانتحاريين الذين نفذوا الهجمات الدامية يوم الأحد الماضي كانوا مواطنين سريلانكيين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة وتلقوا تعليما عاليا.
وبحسب المسؤول الحكومي فإن أحد الانتحاريين درس في بريطانيا واستراليا.
وكانت السلطات الأمنية قد اعلنت أن حصيلة ضحايا الهجمات التي استهدفت فنادق وكنائس قد ارتفعت إلى 359 قتيلا
.وكشفت السلطات الأمنية عن إلقاء القبض على 18 مشتبها بهم آخرين ما يزيد عدد من ألقي القبض عليهم إلى نحو 60 شخصا.