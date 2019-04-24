مسؤول سريلانكي: أحد منفذي الهجمات درس في بريطانيا، وتقرير أممي: القوات الأمريكية وحلفاؤها قتلوا من المدنيين الأفغان ما يزيد عن من قضوا على يد طالبان

قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن القوات الأمريكية والجماعات المسلحة المدعومة من قبل واشنطن قتلت من المدنيين الأفغان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ما يزيد عن عدد من قضوا على يد طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة في البلاد وذلك للمرة الأولى.

وبحسب التقرير فإن الجماعات المسلحة في أفغانستان كانت مسؤولة عن قتل 227 مدنيا بينما قتل في نفس الفترة ما يزيد عن 300 من الأفغان من غير المقاتلين نتيجة للغارات الجوية أو العمليات البرية التي تشنها القوات الأمريكية وحلفاؤها.