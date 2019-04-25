"مليونية في السودان" للإصرار على الحكم المدني بعد الإطاحة بالبشير

دعت المعارضة السودانية إلى تظاهرة مليونية اليوم واعتصام حاشد أمام مقر الجيش وسط الخرطوم للإصرار على تسليم الحكم من المجلس العسكري الانتقالي إلى سلطة مدنية.

وقال تجمع المهنيين السودانيين إن مجموعة من القضاة ستنضم للمرة الأولى إلى المحتجين للمطالبة بالتغيير ومن أجل استقلال القضاء.

وبدأت التظاهرات في السودان في 19 كانون الأول/ديسمبر ضد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. إلا أنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات غير مسبوقة عمت البلاد ضد حكم عمر البشير.

ودخل آلاف المحتجين في اعتصام مفتوح منذ السادس من الشهر الجاري أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة للمطالبة بعزل البشير بعد ثلاثين عاما في سدة الحكم. و في 11 أبريل/نيسان، عزل الجيش البشير وأعلن اعتقاله "في مكان آمن".