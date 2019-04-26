تفجيرات سريلانكا: مقتل المشتبه به الرئيسي، وإغلاق جميع الكنائس، وتحذيرات من أعمال عنف انتقامية

يتوافد آلاف الجزائريين على وسط العاصمة في عاشر جمعة احتجاجية على التوالي للمطالبة بتغيير فوري وشامل للسلطة الحاكمة.

ويشهد معظم أرجاء البلاد تظاهرات اليوم يتوقع أن تبلغ ذروتها عقب صلاة الجمعة. وانتشرت تعزيزات أمنية في أهم أحياء العاصمة الجزائرية، في الوقت الذي بدأ فيه المئات بالتجمهر في ساحة البريد المركزي.

وتتزامن الجمعة العاشرة مع اعتقال عدد من رجال الأعمال بتهم الفساد، وتشديد القضاء على أنه ماض قدما في فتح ملفات نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.