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تفجيرات سريلانكا: مقتل المشتبه به الرئيسي، وإغلاق جميع الكنائس، وتحذيرات من أعمال عنف انتقامية
ملخص
- تفجيرات سريلانكا: مقتل المشتبه به الرئيسي،
- تفجيرات سريلانكا: إغلاق جميع الكنائس، وتحذيرات من أعمال عنف انتقامية
- مظاهرات الجزائر: عاشر جمعة احتجاجية على التوالي للمطالبة بتغيير فوري شامل
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مظاهرات الجزائر: عاشر جمعة احتجاجية على التوالي للمطالبة بتغيير فوري شامل
يتوافد آلاف الجزائريين على وسط العاصمة في عاشر جمعة احتجاجية على التوالي للمطالبة بتغيير فوري وشامل للسلطة الحاكمة.
ويشهد معظم أرجاء البلاد تظاهرات اليوم يتوقع أن تبلغ ذروتها عقب صلاة الجمعة. وانتشرت تعزيزات أمنية في أهم أحياء العاصمة الجزائرية، في الوقت الذي بدأ فيه المئات بالتجمهر في ساحة البريد المركزي.
وتتزامن الجمعة العاشرة مع اعتقال عدد من رجال الأعمال بتهم الفساد، وتشديد القضاء على أنه ماض قدما في فتح ملفات نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
تفجيرات سريلانكا: إغلاق جميع الكنائس الكاثوليكية وتحذيرات من هجمات انتقامية
أمرت السلطات السريلانكية جميع الكنائس الكاثوليكية بإغلاق أبوابها وسط تحذيرات من وقوع المزيد من هذه الهجمات. كما ناشد قادة مسلمون الجالية المسلمة بأداء صلاة الجمعة في منازلهم وتجنب التجمعات خشية من أعمال عنف انتقامية. ويبلغ عدد سكان سريلانكا حولي 23 مليون نسمة، ويقطن البلد غالبية بوذية والبقية من المسلمين والمسيحيين والهندوس.
تفجيرات سريلانكا: مقتل المشتبه به الرئيسي
قالت السلطات السريلانكية إن المشتبه به في تفجيرات عيد الفصح قتل في إحدى الهجمات.
ويدعى المشتبه به الرئيسي زهران هاشم، ويعتقد أنه قيادي في جماعة اسلامية محلية تدعى "جماعة التوحيد الوطنية".
وأدت التفجيرات التي استهدفت الأحد الماضي كنائس وفنادق إلى مقتل 253 شخصا بحسب إحصائية رسمية جديدة. وألقت السلطات السريلانكية باللوم على "جماعة التوحيد الوطنية"، كما أعلن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجيرات.